Подорожуємо містами Євро 2021. Крутий маршрут для футбольних фанів

Подорож містами чемпіонату Європи 2021.

Знайти однодумців серед фанів, вболівати за рідну збірну, подивитися на красу європейських міст, або провести вікенд в компанії друзів… Цього року все можливо!

Лондон

Нашою першою зупинкою буде Лондон.

Матчі цьогорічного чемпіонату проходитимуть на стадіоні у Вемблі, саме він вважається культовим серед фанів.

До речі, цікаво: сучасна споруда стоїть на «старій» арені, яка була зруйнована, а багато вболівальників і досі вірять у міфічний дух цього стадіону.

У такій «спортивній» подорожі радимо відвідати місце, в якому і народився футбол — паб «Фрімасонс Армс».

Саме там були прописані перші правила гри, які пізніше поширилися по всьому світу.

Але щоб Лондон запам’ятався вам не лише як «футбольна столиця», не забудьте відвідати всім відомі пам’ятки: Біг Бен, лондонське око та Букінгемський палац— красиві фото вам гарантовано.

Бухарест

Наступна зупинка— Бухарест. Саме тут можна вболівати за нашу збірну.

Палаци, парки, просторі площі, вузькі вулички та нескінченна кількість музеїв…

За все це румунську столицю називають «східним Парижем».

Тому крім матчу там точно є на що подивитись.

Обов’язковим для відвідування є палац Парламенту.

До речі, він занесений до книги рекордів Гіннеса, як найважча будівля в світі! Лише вдумайтесь: на 12 поверхах будівлі знаходиться 1100 кімнат!

Аби вгамувати емоції після футболу, прогуляйтеся старим містом. Вузенькі та затишні вулиці налаштують на спокій та відкриють Бухарест з нового боку.

Рим

«Усі дороги ведуть в Рим», тож остання зупинка— італійська столиця.

«Вічний» Рим — одне із найгарніших та найромантичніших міст світу. Та це не заважає йому бути спортивним.

Матч цьогорічного Євро проходитиме на легендарному стадіоні «Олімпіко», який є головним в чемпіонатах Європи.

Будівництво майданчику розпочалось ще у минулому столітті.

Він побачив чимало «битв» та став вирішальним для багатьох футбольних команд.

Ну і як то кажуть: «Колізею не бачив — у Римі не був», тож цю пам’ятку архітектури точно варто внести до списку “must see”.

Надихнутися, відчути на собі тревел НОН-СТОП, зарядитися енергією та підтримати свою команду. Усе можливо цього літа.

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Фото: Unsplash

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