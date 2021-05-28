Революцію на Майдані показали в “Планеті мавп”? Найцікавіше про легендарну кінотрилогію

“Планета Мавп” – одна з “найдоросліших” франшиз кінематографу, старша навіть за Зоряні Війни!
Вже на цих вихідних телеканал ICTV транслюватиме одразу чотири частини легендарної кіносаги.
Тож не забудьте ввімкнути телевізор в суботу о 16:30, а поки читайте нижче:
Хто з акторів заради ролі відвідував зоопарк?
За що стрічка тричі номінувалася на Оскар?
І який стосунок до франшизи має українська Революція Гідності?
Найцікавіше про “Планету мавп”
Історія кінотрилогії
Перший фільм про розумних приматів вийшов в далекому 1968 році і одразу ж здійняв справжній фурор.
З мізерним, за сучасними мірками, бюджетом, який не досягав і 6 млн доларів – в прокаті стрічка зібрала майже 33,5 млн.
Критики теж високо оцінили кіно.
За першим фільмом не забарилися 2, 3, 4 та 5 частини. Але чим більше їх виходило – тим меншими ставали прокатні збори і тим жорсткішою критика.Також по темі: Візьми свою дозу адреналіну: ТОП-5 фільмів з Віном Дізелем Сильні та незалежні: ТОП-7 фільмів про успішних жінок Неперевершений Джуд Лоу. Найкращі фільми з актором
Мине понад чверть століття перш ніж світ побачить повернення легендарної історії…
Неймовірна комп’ютерна графіка
Головна перевага переродження полягала в тому, що екранні мавпи вперше стали виглядати, як реальні.
В усіх попередніх частинах примати, яких ми бачили – це загримовані люди і видно це неозброєним оком.
В трилогії, яка виходила з 2011 по 2017 рік – це теж люди, але прогрес комп’ютерної графіки дозволив їх зробити максимально схожими на мавп.
Вміле використання цифрових благ – це справжня фішечка кінотрилогії.
За кожну з трьох частин, Планета Мавп висувалася на Оскар в номінації «візуальні ефекти».
І якщо чесно, дивуватися нічому, адже графіку для цього кіно створювала та сама компанія, яка працювала над Аватаром, Месниками, Володарем Перснів, Форсажем та багатьма легендарними стрічками.
Але графіка — це лише половина успіху. Актори, які втілювали мавп на екрані теж зробили немало.
Про них, а також про кадри Революції Гідності, показані у трилогії, дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар 2021.
Фото: IMDb