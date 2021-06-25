Їх прославився культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно

Місця, які стали популярними завдяки фільмам.

Аби любити кіно, не потрібно бути завзятим кіноманом та критиком.

Можна просто насолоджуватися картинкою, сенсом та атмосферою разом із друзями.

Пропонуємо віртуальну подорож місцями, які стали відомими завдяки культовим фільмам

Топ локацій з кіно

Фільм: Джокер

Місце: Сходи Джокера

Країна : Нью-Йорк, США

«Сходи Джокера» – таку неофіційну назву отримали сходи на 167 вулиці після прем’єри фільму «Джокер» Тодда Філліпса.

Адже однією з найяскравіших сцен психологічного трилеру став саме танець Джокера на сходах кримінального району.

До речі, фанати фільму навіть в Гуглі зберегли таку назву геолокації.

Після прем’єри це місце стало, так би мовити, культовим.

Тутешні скаржаться на великі натовпи туристів, адже з 9 ранку сходи переповнюються охочими з усього світу зробити світлину та відео, як у фільмі, собі у мережу.

Фільм: Роккі Бальбоа

Місце: Сходи Роккі

Країна: Філадельфія, штат Пенсильванія, США

Їх називають найвідомішими сходами США, а ведуть вони до Музею мистецтв Філадельфії.

Утім, у 1976 році, після виходу фільму «Роккі Бальбоа» зі Сельвестром Столоне, сходинки отримали нову назву – Сходи Рокі.

72 кам’яні сходинки стали символом виснажливих тренувань та перемоги людини над собою.

Адже у фільмі Рокі готується до бою з Апполо Кридом та проводить вранішні тренування вулицями Філадельфії, а закінчує на вершині сходин, з класним видом на місто і піднятими в переможному жесті руками.

Після фільму Сталллоне навіть статую свого персонажа подарував місту.

Подейкують, що скульптура стала відомішою за сам музей.

Фільм: Їсти, молитися, кохати

Місце: Піцерія да Мікеле

Країна: Неаполь, Італія

У фільмі «Їж, молися, кохай» головна героїня забезпечила маленькому аутентичному ресторанчику Неаполя натовпи охочих з’їсти ту саму “Маргариту”, як у фільмі.

А фраза «У мене роман з моєю піцою” стала відомою на весь світ.

Джулія Робертс зізналася, що у період зйомок в Італії набрала 4,5 кг.

Хоча картина майже не отримала нагород, піцерія Піцерія да Мікеле щодня має шалені черги, які люди вистоюють по 30 хвилин.

Хтось виспівує дифірамби піці, а дехто навпаки каже: вона не вартує уваги, заклад виглядає як їдальня, ще й пропонують лише 2двавиди піци – “Маргариту” та “Маринару”.

Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про крутий маршрут для футбольних фанів.

Фото: IMDb

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.