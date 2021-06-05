Він Дізель про зйомки Форсаж 9 і еволюцію кіносаги: ексклюзивне інтерв’ю легендарного актора

“Я відчуваю неймовірну вдячність, що проходжу такий шлях з Форсажем уже два десятиліття. Хіба це не божевілля?”: Він Дизель розповів журналістці Фактів ICTV Наталії Луценко про зйомки легендарної саги.

За словами актора, фанати, які приходили в кіно 20 років тому, наразі йдуть на нього зі своїми дітьми.

Ми теж еволюціонуємо. Коли вийшов Форсаж 1, у мене не було дітей, а зараз у новій частині епізодично знімається мій син, — каже Дизель.

До речі, про еволюцію. Актор розповів, що так само, як не стоїть на місці життя, розвивається і Форсаж.

На запитання журналістки про те, чи уявляй, що кіносага триватиме так довго, Він Дизель сказав:

20 років тому я навіть не уявляв, що буду сидіти в 2021 році та давати інтерв’ю про вихід Форсажу 9. Якби мені це сказали тоді, я б подумав, що ви збожеволіли.

Вже з 17 червня в кінотеатрах України можна буде подивитися “Форсаж 9: Нестримна сага”. У стрічці на глядачів чекає інтригуючий сюжет, нові трюки та багатообіцяючий екшен.

Про те, скільки автівок розбили під час зйомок нової частини саги, та якою вона взагалі буде, дивіться у ексклюзивному інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше ми називали ТОП-5 фільмів з Віном Дизелем.

Фото: IMDb

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.