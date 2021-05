Новинки травня. Які книги почитати навесні та влітку

Книжкові новинки травня — що почитати навесні та влітку.

Травень приніс нам не лише довгоочікуване весняне тепло, але й чудові книжкові новинки.

Серед них є як корисна нон-фішкн література, так і захопливі художні твори.

Якраз шукаєш, що почитати наступним? Тоді цей матеріал для тебе.

Книжкові новинки травня

Ця книжка — детальний посібник з невербальних сигналів, з якими ми найчастіше стикаємося в повсякденні. Вона складається з розділів, присвячених різним частинам тіла, і містить статті про понад чотириста найважливіших моделей поведінки, які автор зібрав за довгі роки спостережень.

Ви навчитеся розпізнавати справжні почуття вашого візаві за ледь помітними змінами в зіницях; дізнаєтеся, як губи можуть виражати побоювання або небажання ділитися інформацією; ознайомитеся з безліччю варіантів жестикулювання і значенням кожного з них, а також знайдете багато цікавих порад, які допоможуть вам «читати» людей довкола.

Ви знову й знову звертатиметеся до «Словника мови тіла», щоб збагнути, що насправді має на увазі бос, зрозуміти, чи зацікавлений у вас потенційний романтичний партнер, і навчитися виявляти себе в найвигіднішому світлі.

Про автора

Джо Наварро — колишній спецагент ФБР, який протягом 25 років працював у контррозвідці, спеціалізуючись на поведінковому оцінюванні. Всесвітньо відомий фахівець із невербальної комунікації та мови тіла, автор 13 книжок, що вже стали міжнародними бестселерами. Джо частий гість американських і світових медіа, таких як CNN International, Fox News, BBC, CBS, NBC, National Public Radio, і дописувач The Times та The Washington Post.

Стандарти, які сучасне суспільство диктує молодому поколінню, іноді просто абсурдні: дівчата від раннього віку прагнуть бути стрункішими, страждають від залежностей, намагаючись здаватися «крутими», потерпають від насильства. Усе це може призвести до жахливих наслідків, які треба попередити.

Ця книжка містить корисні поради для дівчат і тих батьків, котрі хочуть, щоб їхні діти почувалися в безпеці. Тут звучать хоробрі й до болю чесні голоси самих дівчат, які потерпають від хаосу підліткового віку. «Воскресіння Офелії» закликає прагнути до віднайдення власної особистості, чому можуть сприяти важливі тактики поведінки, емпатія, внутрішня сила й жага до змін.

Завдяки цій книжці ви зможете врятувати сім’ю від багатьох драматичних переживань і дати доньці змогу впевненіше ступити в зріле життя.

Про авторів

Мері Пайфер — терапевтка й психологиня-клініцистка, яка спеціалізується на правах та проблемах жінок, травмах і впливі культури на психічне здоров’я. Авторка кількох книжок-бестселерів. Сара Пайфер Ґілліам — письменниця, адвокатка в справах біженців, головна редакторка журналу Exchange.

Netflix і культура інновацій

До Netflix щороку хоче долучитися безліч фахівців, а вже сформована команда — лояльна, щаслива та ефективна. У Netflix немає чітких правил, проте кожен виконує завдання максимально якісно.

Рід Гастінгс та Ерін Маєр проаналізували історію успіху компанії Netflix і визначили, чому бізнесів багато, але інноваційними та прогресивними серед них стають одиниці.

Секрет Netflix — у людях: уся команда працює злагоджено тільки тоді, коли кожен її учасник почувається комфортно і знає, що він — важливий елемент системи, а не абстрактна робоча одиниця. У цій книжці ви знайдете поради, як створити компанію, у якій хочеться працювати та впроваджувати інновації.

Крім того, ви дізнаєтеся про залаштунки роботи в найбільшому стримінговому сервісі, який досягнув неабияких успіхів завдяки унікальній корпоративній культурі.

1942 рік. Доля Енн Келловей уже чітко окреслена — вона заручена з Джерардом Ґодфрі й упевнена, що буде щасливою. Але за кілька тижнів до весілля Енн вирішує разом зі своєю подругою дитинства Кітті піти на фронт медсестрою.

Там, на Бора-Бора, вона зустрічає солдата Вестрі Ґріна, і їхня дружба переростає в справжнє кохання. У покинутому бунгало, де колись творив один знаний митець і яке тубільці вважали за прокляте місце, закохані створюють власний маленький світ посеред кривавих баталій.

Війна закінчиться, і цим двом доведеться повернутися до колишнього життя й зробити вибір — якщо їм ніщо не завадить бути разом. Через багато років уже бабусі Енн надходить лист від незнайомки, який повертає її в ті часи. Та чи матиме ця історія щасливий кінець?

Про авторку

Сара Джіо — американська письменниця, журналістка та радіоведуча, авторка бестселерів за версіями The New York Times та USA Today. Її твори перекладено понад 25 мовами. Авторка веде блог про здоровий спосіб життя, публікує статті в The New York Times, Marie Claire, Glamour, The Oprah Magazine та інших престижних виданнях. Поміж відомих бестселерів Сари Джіо — «Ожинова зима», «Фіалки в березні», «Остання камелія», «Я кохатиму тебе завжди».

Там, де співають раки

Кая все життя спостерігає за безкраїми луками на узбережжі — маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе.

Побоюючись, що її знов покинуть, Кая не підпускає до себе нікого й ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час, і одного разу дівчина усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ.

Роман Делії Овенс про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості.

Це всього маленька частинка прикладів, які ми зібрали з видавництвом Vivat.

Насправді про книги можна говорити вічно, а ми сподіваємось, що ви знайшли для себе щось близьке у цій підбірці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги Білла Гейтса.

Головне фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.