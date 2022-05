Топ сучасних українських книг, які варто прочитати

Що почитати з сучасної української літератури?

Разом з книгою ми занурюємось у неймовірний світ сплетіння реальності та фантазій.

Тому Ранок у Великому Місті створив для тебе додбірку сучасних українських книг.

Адже наша країна багата на талановитих письменників. Читай далі та обирай, яка тобі найбільше подобається.

Автор: Макс Кідрук

Жанр: науково-фантастичний роман

Роман 2019 року, який потрапив у список Книга року ВВС-2019.

Сюжет твору розповідає нам про двох сестер – Руту та Індію. Вони живуть абсолютно звичайнісіньким життям.

Проте одна з них виявляє в собі незвичну здібність та розуміє, що наші сни мають неабияку силу. Саме через свої сновидіння дівчина і впливатиме та змінюватиме реальність.

Проте не все так просто, як здавалось на перший погляд.

З його допомогою ти можеш побачити місця, де бували головні герої та навіть поспілкуватись з ними.

Так-так, розробники створили спеціальний чат з Рутою та Індією.

Автор: Сергій Жадан

Жанр: роман

Тема війни на Сході України стала дуже популярною серед українських письменників. Торкнувся її й Сергій Жадан.

Книга розповідає про вчителя, якому довелось віч-на-віч зіштовхнутись з війною.

Йому потрібно було забрати з інтернату свого племінника. Проте час був не надто вдалий.

Слово «інтернат» розуміється як своєрідна метафора, що означає неукоріненість та невпорядкованість нашого суспільства.

У романі Жадан звертає увагу на те, що саме загубленість українців як нації є найважливішою проблемою, з якою потрібно боротись.

Автор: Світлана Талан

Жанр: роман

Ця книга Світлани Талан про кохання, війну та самопожертву. Головні герої Кирило та Кіра були занадто різними – спокійний хлопець та запальна дівчина.

Ця нестримність і не дозволила Кірі залишитись осторонь війни та піти добровольцем на фронт.

Проте чоловік не міг відпустити її саму, тому пішов за нею.

Проте війна стане не єдиною перешкодою їхньому спільному майбутньому.

У комп’ютері дружини Кирило знайде те, чого б не мав бачити.

Автор: Юрій Андрухович

Жанр: мемуарний роман

Книга була опублікована в 2007 році. Автор визначив жанр свого твору як «замість роману».

Це історія про розмову двох друзів – Юрія Андруховича та журналіста Еґона Альта, який трагічно загинув в автокатастрофі.

Подія сталась за кілька днів після тижневого інтерв’ю з автором.

Після цього письменнику надіслали всі записи розмови і він вирішив написати на їхній основі книгу.

Мемуари? Це так нудно! – подумаєш ти.

Проте це не стосується цієї книги. В творі розповідається про все, про життя загалом, про його недоліки та те, за що його варто любити.

Автор: Люко Дашвар

Жанр: роман

Книга переплетена історіями, долями та легендами, періодом Другої світової війни та сучасності, селом та місцем для дорогих котеджів.

Цей роман про горду чорнооку Марусю, її червоне намисто, бузковий кущ та сільську легенду.

Яким же чином це торкнеться Руслани Ординської, яка приїхала в Україну, щоб збудувати місце для відпочинку багатіїв?

Дізнаєшся з роману.

Тепер ти знаєш, що цікавого почитати з української літератури. Читати – це захопливо.

