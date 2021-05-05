Улюблені книги Білла Гейтса. Мастрід від американського підприємця

Не знаєш, що почитати? Ранок у Великому Місті вирішить твою проблему. Ми підготували добірку улюблених книг Білла Гейтса.
Лови мастрід від засновника Microsoft і розширюй свій світогляд.
Улюблені книги Білла Гейтса
Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення
Книга американського науковця Джордана Елленберга.
Розповідає про те, яку роль відіграє математика у нашому житті, коли ми цього навіть не помічаємо.
Манера оповіді непроста. Але Гейтс запевняє: знання, які дасть книга, цього варті.
Великий Гетсбі
Видатний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда співзасновник Microsoft перечитує постійно.
Цей твір полюбляє і його дружина Мелінда.
Його мрія здавалася йому вже такою близькою, що він не міг не зрозуміти її, – цю цитату з роману подружжя Гейтсів розмістило на стіні у своєму будинку.
Бізнес-пригоди. 12 класичних історій із Волл-стріт
Цю книгу Джона Брукса Гейтс називає найкращою з бізнес-літератури.
Підприємець читав її понад двадцять років тому.
Але зауважує, що інсайти і правила ведення власної справи, про які пише Брукс, вічні.
Батьківство з любов’ю та логікою
Як тато трьох дітей, Гейтс читає і праці про виховання молодого покоління.
Книгу Фостера Клайна і Джима Фея він використовує як путівник у спілкуванні з дітьми.
Sapiens: коротка історія людства
Бестселер від Ювала Ноя Харарі.
Цей прекрасний погляд на всю історію людства викликав багато прекрасних обговорень за нашим сімейним столом, – ділиться Білл Гейтс.
У своїй книзі Харарі пише про актуальні теми.
Це штучний інтелект, генна інженерія та інші технології, які розвиватимуться в майбутньому.
Сімміс
Науково-фантастичний роман Ніла Стівенсона також входить до книг-фаворитів Гейтса.
Це розповідь про боротьбу за виживання виду гомо сапієнс на тлі апокаліпсису на Землі.Також по темі: Плед, какао і... книги! ТОП-5 історій, які подарують тепло і надію Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени У любові й без психологічних травм: книги про виховання, які варто прочитати усім батькам
Американський інвестор каже, що деяким читачам книга здається важкою.
Насамперед через технічні деталі. Проте роман дуже захопливий і провокує на роздуми.
Кращі ангели в нашій природі
Цей бестселер Стівена Пінкера у списку книг, які найбільше вплинули на світогляд Гейтса.
Праця пояснює, чому у світі зменшилася кількість насильства.
Розповідає про людську природу і можливості для кращого майбутнього.
Нагадаємо, раніше ми писали про улюблені книги Ілона Маска.
Софія Бабік