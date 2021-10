Час для книг! 7 причин читати регулярно

У чому полягає користь від регулярного читання?

Про користь читання було сказано й написано вже дуже багато.

Тому ми не будемо гратись у твою вчительку з літератури й захочувати тебе сісти за книжку.

Просто розповімо, що ти здобуваєш, якщо полюбляєш читати на регулярній основі, і що втрачаєш у протилежному випадку.

Лови нову цікаву добірку від Ранку у Великому Місті.

Уявити важко, наскільки широкі горизонти тих, хто регулярно читає.

І цілком зрозуміло, чому світ того, хто не захоплюється книгами, значно тісніший.

Через читання можна здобувати нові знання, вивчати невідоме й навіть подорожувати.

Саме так! Книги вважаються одним із найкращих за інформативністю способів вивчати культуру інших народів. З ними жодні локдауни не страшні.

Разом із знаннями збільшиться й кількість тем для розмов.

Майже в будь-якій компанії тебе поважатимуть, якщо проявиш своє захоплення літературою.

Якщо ти любиш робити кілька справ одночасно, то, може, одного дня таки первершиш Юлія Цезаря.

Проте, якщо ти хочеш встигати більше й працювати якісніше, потрібно навчитись концентруватись на одному конкретному завданні.

У сучасному світі, коли телефон вибухає від кількості сповіщень із соцмереж, цього вміння досягти не так вже й просто.

Проте книги навчать тебе концентруватись краще, ніж найсуворіша учителька зі шкільних часів.

15-20 хвилин читання перед роботою посилять рівень концентрації та продуктивності протягом всього дня.

Читати книгу — те саме, що малювати красиву картину.

Проте в художніх здібностях у цьому випадку тренується твоя уява.

Опираючись на описи автора, ти сам(-а) можеш уявити, як виглядають герої чи місцевість, почути тон голосу чи навіть відчути запахи, згадувані в історії.

Тебе не ставлять перед фактом, як у кіно. Ти створюш власне.

Хто зна, можливо тобі сподобається роль режисера, або ж у тобі ховається письменник…

Твій мозок, як і тіло, потребує постійних тренувань, аби залишатись здоровим та сильним.

Для цього не треба абонементу в спортзал чи ранкових пробіжок. Всього лиш книга та твій час.

Постійна стимуляція мозку знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера і деменції.

Тому краще подбати про свою щасливу старість зараз і попередити ці дуже неприємні наслідки.

Сучасний світ не вимагає хорошої пам’яті.

Зараз є чимало програм-нагадувань, які “пам’ятають” все за тебе.

Цікаво, що на це скаже твій мозок?

Йому хорша пам’ять таки дуже необхідна для нормального функціонування.

Ти можеш почати вчити зараз будь-яку поезію, аби допомогти йому. Або ж просто взяти до рук книгу.

Там стільки деталей треба запам’ятати: імена героїв, їх емоції, назви міст і навіть дати.

Цей пункт не стосується лише нон-фікшну із саморозвитку чи психології.

Абсолютно кожна хороша книга будь-якого жанру допоможе тобі самовдосконалюватись.

Читаючи, ти мимоволі будеш рефлексувати над описаними подіями, аналізуватимеш їх. Шукатимеш причинно-наслідкові зв’язки й проведеш паралель із власним життям.

І, врешті, решт, може навіть знайдеш відповіді, які вже дуже довго шукав(-ла).

Кажуть, потрібні книги приходять у наше життя в потрібний час. Як і люди…

Те, що потрібно кожному! Особливо, в період пандемії.

Книги можуть дати тобі потрібне заспокоєння, допомогти позбутись стресу, відволіктись від проблем й нарешті відпустити якусь ситуацію.

Та що там казати, читання — це відмінний спосіб розважитись і відпочити з користю.

А якщо до книги додаси трав’яний чай із медом, то релакс найвищого рівня тобі забезпечений!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про книги, які варто прочитати кожному до 30 років.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.