Час для книг! 7 причин читати регулярно

У чому полягає користь від регулярного читання?

Про користь читання було сказано й написано вже дуже багато.

Тому ми не будемо гратись у твою вчительку з літератури й захочувати тебе сісти за книжку.

Просто розповімо, що ти здобуваєш, якщо полюбляєш читати на регулярній основі, і що втрачаєш у протилежному випадку.

Лови нову цікаву добірку від Ранку у Великому Місті.

Топ-7 причин читати регулярно

Розширення кругозору

Уявити важко, наскільки широкі горизонти тих, хто регулярно читає.

І цілком зрозуміло, чому світ того, хто не захоплюється книгами, значно тісніший.

Через читання можна здобувати нові знання, вивчати невідоме й навіть подорожувати.

Саме так! Книги вважаються одним із найкращих за інформативністю способів вивчати культуру інших народів. З ними жодні локдауни не страшні.

Разом із знаннями збільшиться й кількість тем для розмов.

Майже в будь-якій компанії тебе поважатимуть, якщо проявиш своє захоплення літературою.

Посилення концентрації

Якщо ти любиш робити кілька справ одночасно, то, може, одного дня таки первершиш Юлія Цезаря.

Проте, якщо ти хочеш встигати більше й працювати якісніше, потрібно навчитись концентруватись на одному конкретному завданні.

У сучасному світі, коли телефон вибухає від кількості сповіщень із соцмереж, цього вміння досягти не так вже й просто.

Проте книги навчать тебе концентруватись краще, ніж найсуворіша учителька зі шкільних часів.

15-20 хвилин читання перед роботою посилять рівень концентрації та продуктивності протягом всього дня.

Покращення уяви та креативу

Читати книгу — те саме, що малювати красиву картину.

Проте в художніх здібностях у цьому випадку тренується твоя уява.

Опираючись на описи автора, ти сам(-а) можеш уявити, як виглядають герої чи місцевість, почути тон голосу чи навіть відчути запахи, згадувані в історії.

Тебе не ставлять перед фактом, як у кіно. Ти створюш власне.

Хто зна, можливо тобі сподобається роль режисера, або ж у тобі ховається письменник…

Розумова стимуляція

Твій мозок, як і тіло, потребує постійних тренувань, аби залишатись здоровим та сильним.

Для цього не треба абонементу в спортзал чи ранкових пробіжок. Всього лиш книга та твій час.

Постійна стимуляція мозку знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера і деменції.

Тому краще подбати про свою щасливу старість зараз і попередити ці дуже неприємні наслідки.

Тренування пам’яті

Сучасний світ не вимагає хорошої пам’яті.

Зараз є чимало програм-нагадувань, які “пам’ятають” все за тебе.

Цікаво, що на це скаже твій мозок?

Йому хорша пам’ять таки дуже необхідна для нормального функціонування.

Ти можеш почати вчити зараз будь-яку поезію, аби допомогти йому. Або ж просто взяти до рук книгу.

Там стільки деталей треба запам’ятати: імена героїв, їх емоції, назви міст і навіть дати.

Саморозвиток

Цей пункт не стосується лише нон-фікшну із саморозвитку чи психології.

Абсолютно кожна хороша книга будь-якого жанру допоможе тобі самовдосконалюватись.

Читаючи, ти мимоволі будеш рефлексувати над описаними подіями, аналізуватимеш їх. Шукатимеш причинно-наслідкові зв’язки й проведеш паралель із власним життям.

І, врешті, решт, може навіть знайдеш відповіді, які вже дуже довго шукав(-ла).

Кажуть, потрібні книги приходять у наше життя в потрібний час. Як і люди…

Антистрес

Те, що потрібно кожному! Особливо, в період пандемії.

Книги можуть дати тобі потрібне заспокоєння, допомогти позбутись стресу, відволіктись від проблем й нарешті відпустити якусь ситуацію.

Та що там казати, читання — це відмінний спосіб розважитись і відпочити з користю.

А якщо до книги додаси трав’яний чай із медом, то релакс найвищого рівня тобі забезпечений!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про книги, які варто прочитати кожному до 30 років.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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