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ICTV Ранок 10.05.2021 16:00
10.05.2021 16:00
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Яку книжку почитати наступною – тест


Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — яку книгу почитати наступною.

Тльки-но закінчив(-ла) читати одну книжку, і плануєш взяти в руки наступну?

Усіх буквоїдів об’єднує той особливий момент.

Проте іноді він втомлює…

Також по темі: Що почитати на вихідних: добірка книг для відпочинку з користю Як розібратися в собі: ТОП-5 книг по психології Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу?

Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб не виснажувати себе вибором наступної книги.

Нагадаємо, раніше ми допомагали визначити ідеальний фільм на вечір.

Фото: Pexels

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Теги: книги, література, тест
10.05.2021 16:00



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