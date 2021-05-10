Яку книжку почитати наступною – тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — яку книгу почитати наступною.

Тльки-но закінчив(-ла) читати одну книжку, і плануєш взяти в руки наступну?

Усіх буквоїдів об’єднує той особливий момент.

Проте іноді він втомлює…

Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб не виснажувати себе вибором наступної книги.

Нагадаємо, раніше ми допомагали визначити ідеальний фільм на вечір.

Фото: Pexels

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