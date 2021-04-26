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ICTV Ранок 26.04.2021 02:02
26.04.2021 02:02
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Оскар 2021 – онлайн-трансляція премії


Нарешті дочекалися! 93-я церемонія вручення премії Оскар змусила всіх кіноманів світу застигнути перед екранами телевізора.

Урочиста церемонія цього року виходить за межі театру Долбі. Ще одна святкова локація – Union Station.

Цього року Американська кіноакадемія вирішила акцентувати увагу не на премії, а на лауреатах Оскару 2021, які під час шоу розкажуть більше про себе і свою творчість.

Уся церемонія проходить за усіма карантинними нормами.

 

Цьогорічна премія – особлива, геть не схожа на попередні. Сама церемонія буде нагадувати фільми, тема вечора – “Історії мають значення”.

Трансляцію з червоної доріжки можна переглянути тут та на телеканалі Україна.

Хочемо нагадати, що Ранок у Великому Місті буде висвітлювати для вас найцікавіші моменти премії, тож не пропустіть!

Раніше ми розповіли, хто став номінантом кінопремії Оскар 2021.

 

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Теги: кіно, Оскар
26.04.2021 02:02



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