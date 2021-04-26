Оскар 2021 – онлайн-трансляція премії

Нарешті дочекалися! 93-я церемонія вручення премії Оскар змусила всіх кіноманів світу застигнути перед екранами телевізора.
Урочиста церемонія цього року виходить за межі театру Долбі. Ще одна святкова локація – Union Station.
Цього року Американська кіноакадемія вирішила акцентувати увагу не на премії, а на лауреатах Оскару 2021, які під час шоу розкажуть більше про себе і свою творчість.
Уся церемонія проходить за усіма карантинними нормами.
Цьогорічна премія – особлива, геть не схожа на попередні. Сама церемонія буде нагадувати фільми, тема вечора – “Історії мають значення”.
Трансляцію з червоної доріжки можна переглянути тут та на телеканалі Україна.
Хочемо нагадати, що Ранок у Великому Місті буде висвітлювати для вас найцікавіші моменти премії, тож не пропустіть!
Раніше ми розповіли, хто став номінантом кінопремії Оскар 2021.