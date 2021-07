Уроки стилю від Ешлі Грем: модні образи плюс-сайз моделі

Ешлі Грем — одна з найбільш оплачуваних моделей у світі за оцінкою Forbes.

Саме вона зуміла довести, що для стильного вигляду не обов’язково мати ідеальні параметри.

І справді, відмінному смаку зірки можна лише позаздрити.

А краще — надихнутися нею і спробувати відтворити її модні образи.

Ранок у Великому Місті допоможе.

Ешлі Грем без сумнівів слідкує за модою, тож знає — шкіряний тотал-лук залишається одним з головних трендів вже другий сезон поспіль.

Шкіряні штани з високою талією та не менш шкіряний плащ!

Ніякої надмірності — все виглядає доречно та стримано.

Тому зі сміливістю обирай собі такий образ, проте спершу переконайся, чи на вулиці не надто спектно.

Брючні костюми — невід’ємна частина гардеробу Ешлі Грем.

Зверни увагу, як Ешлі правильно поєднує об’ємні речі з білим кроп-топом, тим самим не втрачаючи лінію талії.

Якщо ти вважаєш, що сукні довжини міді пасують лише худим дівчатам, то дуже помиляєшся.

Поглянь, як красиво сидять на Ешлі Грем такі фасони.

Зазвичай вона доповнює образ накидкою або пальто.

Також варто відмітити, що Ешлі Грем полюбляє мінімалістичні образи. Її сукенки виглядають, хоч і просто, але дуже сексуально!

Віднедавна комбінезон став одним із маст-хевів для кожної дівчини.

Це комфортно, елегантно і практично.

Їх можна поєднувати, як з кросівками, так і з каблуками.

Подивися, як вдало поєднала Ешлі Грем комбінезон кольору хакі з нюдовими ботильйонами.

Здається, Ешлі Грем — богиня стилю бізнес-кежуал, без якого не обійтися жодній жінці у сучасному світі.

Модель знає, як підібрати модний образ, щоб він підійшов і для ділової зустрічі, і для прогулянки в парку.

Переконайся:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Ешлі Грем.

Фото: ashleygraham

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.