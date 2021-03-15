Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 15.03.2021 17:17
15.03.2021 17:17
Поділитися

Grammy 2021: найяскравіші образи зірок з Червоної доріжки


У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Греммі 2021. Через пандемію, зірковий захід проходив у гібридному форматі: частина гостей була присутня особисто, інші ж підключалися до церемонії онлайн.

Утім, традиційна Червона доріжка все була, тож зірки мали можливість вразити публіку ефектними образами.

Ранок у Великому Місті зібрав найкрасивіші й найепатажніші луки, які сьогодні обговорює весь світ.

Модні образи зірок на Греммі 2021

Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт, яка отримала статуетку за кращий альбом року, виглядала по-весняному ніжно.

Для церемонії вона обрала заквітчану сукню від американського модельєра Оскара де ла Ренти.

Біллі Айліш

Ніхто й не очікував, що Біллі Айліш прийде у чомусь банальному.

Для червоної доріжки юна зірка вбралася в оригінальний костюм від Gucci, доповнивши його рукавичками, шляпкою та захисною маскою в тон.

До речі, цьогоріч півачка отримала одразу дві статуетки Греммі: за кращий запис («Everything I Wanted») і кращий саунтрек («No time to die» – до фільму про Джеймса Бонда).

Ноа Сайрус

А от епатажне вбрання сестри Майлі Сайрус, американської співачки Ноа Сайрус, миттєво стало героєм жартів та інтернет-мемів.

З чим тільки не порівнювали її сукню від бренду Schiaparelli – і з пом’ятими простирадлами, і з костюмом поп-корна, і з туалетним папером…

Але те, що лук Ноа не залишився непоміченим – це факт.

Dua Lipa

25-річна британська співачка Dua Lipa з’явилася на церемонії у трендовій напівпрозорій сукні з розрізом від стегна.

“Ця сукня була створено для мене спеціально брендом Versace. Я люблю його. Відчуваю себе як принцеса, тому я страшенно задоволена», – розповіла зірка.

Співачка була номінована одразу на шість премій, у результаті забрала одну – «кращий вокальний поп-альбом» за Future Nostalgia.

Doja Cat

Вражала і зухвала реперка Doja Cat. Вона вийшла на червону доріжку в ну дуже відвертому вбранні.

І хоч омріяної статуетки дівчина так і не отримала, увагою в такій сукні вона точно обділена не була.

Beyoncе

Найкращою R&B-виконавицею стала Бейонсе.

Легендарна співачка прийшла у чорній шкіряній міні-сукні від Schiaparelli.

Втім, вражали своїми луками на Grammy 2021 вражали не лише жінки. Ми зібрали цікаві чоловічі образи з Червоної доріжки – і тут теж є на що подивитися.

Бруно Марс

Bad Bunny

Гаррі Стайлз

Фіннеас О’Коннелл (поруч із Біллі Айліш)

Нагадаємо, раніше ми публікували модні образи на весну 2021.

Головне фото: Getti Images

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Dua Lipa, Біллі Айліш, Бейонсе, зірки, Тейлор Свіфт, шоу-біз
15.03.2021 17:17



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати