Grammy 2021: найяскравіші образи зірок з Червоної доріжки

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Греммі 2021. Через пандемію, зірковий захід проходив у гібридному форматі: частина гостей була присутня особисто, інші ж підключалися до церемонії онлайн.

Утім, традиційна Червона доріжка все була, тож зірки мали можливість вразити публіку ефектними образами.

Ранок у Великому Місті зібрав найкрасивіші й найепатажніші луки, які сьогодні обговорює весь світ.

Модні образи зірок на Греммі 2021

Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт, яка отримала статуетку за кращий альбом року, виглядала по-весняному ніжно.

Для церемонії вона обрала заквітчану сукню від американського модельєра Оскара де ла Ренти.

Біллі Айліш

Ніхто й не очікував, що Біллі Айліш прийде у чомусь банальному.

Для червоної доріжки юна зірка вбралася в оригінальний костюм від Gucci, доповнивши його рукавичками, шляпкою та захисною маскою в тон.

До речі, цьогоріч півачка отримала одразу дві статуетки Греммі: за кращий запис («Everything I Wanted») і кращий саунтрек («No time to die» – до фільму про Джеймса Бонда).

Ноа Сайрус

А от епатажне вбрання сестри Майлі Сайрус, американської співачки Ноа Сайрус, миттєво стало героєм жартів та інтернет-мемів.

З чим тільки не порівнювали її сукню від бренду Schiaparelli – і з пом’ятими простирадлами, і з костюмом поп-корна, і з туалетним папером…

Але те, що лук Ноа не залишився непоміченим – це факт.

Dua Lipa

25-річна британська співачка Dua Lipa з’явилася на церемонії у трендовій напівпрозорій сукні з розрізом від стегна.

“Ця сукня була створено для мене спеціально брендом Versace. Я люблю його. Відчуваю себе як принцеса, тому я страшенно задоволена», – розповіла зірка.

Співачка була номінована одразу на шість премій, у результаті забрала одну – «кращий вокальний поп-альбом» за Future Nostalgia.

Doja Cat

Вражала і зухвала реперка Doja Cat. Вона вийшла на червону доріжку в ну дуже відвертому вбранні.

І хоч омріяної статуетки дівчина так і не отримала, увагою в такій сукні вона точно обділена не була.

Beyoncе

Найкращою R&B-виконавицею стала Бейонсе.

Легендарна співачка прийшла у чорній шкіряній міні-сукні від Schiaparelli.

Втім, вражали своїми луками на Grammy 2021 вражали не лише жінки. Ми зібрали цікаві чоловічі образи з Червоної доріжки – і тут теж є на що подивитися.

Бруно Марс

Bad Bunny

Гаррі Стайлз

Фіннеас О’Коннелл (поруч із Біллі Айліш)

Нагадаємо, раніше ми публікували модні образи на весну 2021.

Головне фото: Getti Images

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