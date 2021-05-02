Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе

Ти можеш не фанатіти від Бейонсе, не знати напам’ять пісню “Halo” і не відриватись під “Single Ladies”.

Але не захоплюватися її відмінним смаком та самобутнім стилем тобі точно не вийде!

Про модні образи Королеви Бі, яка вже понад 20 років залишається однією з найпопулярніших співачок світу, говорять усі.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку свіженьких фешн-луків живої легенди, щоб і ти не залишався(-лась) осторонь сучасних трендів.

ТОП-5 модних образів Бейонсе

Костюми “леді-бос”

Брючні костюми є невід’ємною частиною гардеробу Бейонсе.

У них вона з’являється на червоних доріжках та модних фотосесіях.

Щоб уникнути надмірної суворості, зірка обирає моделі з глибоким декольте.

А вирізи їй дуже пасують…

Вінтажна розкіш

Ретельно вивчаючи модні образи Бейонсе, ми ледь не сприйняли її за амбасадорку ретро-стилю.

Справді! Зірці так пасує розкіш вінтажних суконь, що її просто мали б показати у “Великому Гетсбі”.

Поглянь, як вміло й доречно вона поєднує блиск та пір’я.

Вуличний комфорт

Ну, не єдиними ж сукнями…

Бейонсе, як і інші красуні, прагне сумістити красиве з комфортним.

Можливо, саме тому вона спільно з Adidas випустила вже другу колекцію зручного та стильного одягу.

У такому і на пробіжку, і на фешн-показ можна!

Сміливі принти

Бейонсе обожнює експерементувати з одягом!

І таку її пристрасть насамперед видають сміливі анімалістичні принти.

Іноді це леопардовий тотал-лук, а іноді просто доповнення образу чобітками із зміїної шкіри.

Сексуальний мінімалізм

Королева Бі — це не лише про епатаж.

Вона також буває стриманою і мінімалістичною.

Проте такі її образи, незважаючи на простоту кольорів і форм, у жодному випадку не є нудними.

Бейонсе продовжує бавитись із довжиною та декольте, залишаючись при цьому вишуканою і сексуальною водночас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: beyonce

Софія Сукач

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