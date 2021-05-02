Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе

Ти можеш не фанатіти від Бейонсе, не знати напам’ять пісню “Halo” і не відриватись під “Single Ladies”.
Але не захоплюватися її відмінним смаком та самобутнім стилем тобі точно не вийде!Також по темі: Уроки стилю від Ешлі Грем: модні образи плюс-сайз моделі Зіркові образи: Підбірка весняних модних нарядів 2021 Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
Про модні образи Королеви Бі, яка вже понад 20 років залишається однією з найпопулярніших співачок світу, говорять усі.
Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку свіженьких фешн-луків живої легенди, щоб і ти не залишався(-лась) осторонь сучасних трендів.
ТОП-5 модних образів Бейонсе
Костюми “леді-бос”
Брючні костюми є невід’ємною частиною гардеробу Бейонсе.
У них вона з’являється на червоних доріжках та модних фотосесіях.
Щоб уникнути надмірної суворості, зірка обирає моделі з глибоким декольте.
А вирізи їй дуже пасують…
Вінтажна розкіш
Ретельно вивчаючи модні образи Бейонсе, ми ледь не сприйняли її за амбасадорку ретро-стилю.
Справді! Зірці так пасує розкіш вінтажних суконь, що її просто мали б показати у “Великому Гетсбі”.
Поглянь, як вміло й доречно вона поєднує блиск та пір’я.
Вуличний комфорт
Ну, не єдиними ж сукнями…
Бейонсе, як і інші красуні, прагне сумістити красиве з комфортним.
Можливо, саме тому вона спільно з Adidas випустила вже другу колекцію зручного та стильного одягу.
У такому і на пробіжку, і на фешн-показ можна!
Сміливі принти
Бейонсе обожнює експерементувати з одягом!
І таку її пристрасть насамперед видають сміливі анімалістичні принти.
Іноді це леопардовий тотал-лук, а іноді просто доповнення образу чобітками із зміїної шкіри.
Сексуальний мінімалізм
Королева Бі — це не лише про епатаж.
Вона також буває стриманою і мінімалістичною.
Проте такі її образи, незважаючи на простоту кольорів і форм, у жодному випадку не є нудними.
Бейонсе продовжує бавитись із довжиною та декольте, залишаючись при цьому вишуканою і сексуальною водночас.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Бейонсе.
Фото: beyonce