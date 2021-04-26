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ICTV Ранок 26.04.2021 04:04
26.04.2021 04:04
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Хлої Чжао отримала Оскар за найкращу режисерську роботу


Режисерка Хлої Чжао («Земля кочівників») отримала кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкраща режисерська робота.

У Лос-Анжелесі пройшла 93-я церемонія нагородження премії Оскар за видатні заслуги у кіноматографі.

Цьогоріч найкращим Академія визнала режисерку Хлою Чжао («Земля кочівників»).

Режисерці Хлої Чжао 39 років. Вона народилася у Пекіні.

Всього жінка зняла три фільми — «Пісні, яким навчили мене мої брати» (2015 рік), «Вершник» (2017 рік), «Земля кочівників» (2020 рік).

Хлоя Чжао

У всіх картинах вона стала не лише режисеркою, а ще і сценаристкою і продюсеркою.

Фільм «Земля кочівників» може принести Чжао чотири «Оскари» — за сценарій, за режисерську роботу, за найкращий монтаж і як продюсеру.

У номінації Найкраща режисерська робота також були:

Томас Вінтерберг («Ще по одній»)

Томас Вінтерберг — данський кінорежисер, співавтор (разом з Ларсом фон Трієром) маніфесту «Догма 95».

Творець першого фільму, знятого за правилами «Догми», — картини «Свято» (1998).

Томас Вінтерберг

Він зняв стрічку «Ще по одній», яка представлена також у категорії «Кращий іноземний фільм». Картина вже отримала 15 різних кінонагород.

Емеральд Феннел («Перспективна дівчина»)

Для Емеральд Феннелл картина «Перспективна дівчина» є дебютною як режисерки.

До цього вона була відома як сценарист і актриса. А саме, знялася у ролі принцеси Меркалової в «Анні Кареніній» у 2012 році та зіграла Каміллу Паркер-Боулз у серіалі «Корона».

Емеральд Феннел

Її комедія «Перспективна дівчина» отримала премію BAFTA як найкращий британський фільм 2020 року, а Феннелл стала лауреатом цієї престижної нагороди як найкращий сценарист.

Девід Фінчер («Манк»)

Американець Девід Фінчер у кіно з 1992 року. Його першим фільмом став «Чужий 3».

Фінчер зняв також культовий «Бійцівський клуб» з Піттом і Едвардом Нортоном. Додайте поліційний трилер «Зодіак», драму «Соціальна мережа» і «Зниклу», і стане зрозуміло, про якого великого майстра йдеться.

Девід Фінчер

Фінчеру «Манк» приніс третю номінацію у кар’єрі на премію «Оскар». До цього він висувався як найкращий режисер у 2009 році («Загадкова історія Бенджаміна Баттона») та у 2011 році («Соціальна мережа»).

Лі Айзек Чун («Мінарі»)

Фільм режисера Лі Айзека Чуна «Мінарі» став несподіваним відкриттям минулого року.

Картина частково заснована на історії родини Чуна. Вони переїхали до США з Південної Кореї, але після недовгих поневірянь влаштувалася на фермі в Арканзасі.

Лі Айзек Чун

Дебютував як режисер Чун у 2007 році з драмою «День визволення», яку зняв у Руанді з місцевими акторами.

Через 13 років Чун підкорив критиків фільмом «Мінарі». Драма вже отримала 9 престижних кінонагород, зокрема «Золотий глобус» у категорії «Кращий іноземний фільм».

Також по темі: Ніч премії Оскар 2021: усі номінанти на премію Топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар У цих акторів та актрис немає Оскару, зате є любов мільйонів

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти на премію Оскар 2021.

Фото: Imdb

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Теги: кіно, Оскар
26.04.2021 04:04



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