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ICTV Ранок 26.04.2021 04:35
26.04.2021 04:35
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Душа – переможець премії Оскар 2021 у номінації Найкращий анімаційний фільм


Мультфільм Душа режисерів Піта Доктера та Кемпа Паверса отримав кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкращий анімаційний фільм.

У Лос-Анжелесі пройшла 93-я церемонія нагородження премії Оскар за видатні заслуги у кіноматографі.

Академія визнала найкращим мультфільм Душа.

 

Головний  герой – шкільний вчитель музики Джо Гарднер, який з раннього дитинства мріяв про кар’єру джазмена.

Щоразу його планам щось заважає, але одного разу доля ніби посміхнулася Джо. Його запрошують на прослуховування в групу відомої саксофоністки Дороті Вільямс.

Джо успішно проходить кастинг, але на радощах він не помічає відкритого люка на дорозі і падає туди. Наступне, що він бачить, – сходи кудись в небо і світло в кінці тунелю.

Буквально тікаючи від смерті, Джо провалюється крізь простір і потрапляє в Світ До, де ще не сформовані душі чекають свого народження.

У номінації Найкращий анімаційний фільм також були:

Баранчик Шон: Фермагедон

Режисери: Вілл Бечер, Річард Фелан

Баранчик Шон живе своїм звичайним баранячим життям – гуляє на природі, відрощує шерсть, будує трампліни, час від часу замовляє піцу замість овечого корму.

Спокійне життя Шона закінчується, коли на Землю приземляється тарілка з дивакуватим  інопланетянином Лу-Лу, яка випадково потрапляє на ферму до Шона.

Тепер баранчик опиняється посеред справжнісінького міжнародного хайпа з приводу чергового НЛО, а овеча отара намагається повернути маленького прибульця додому.

Уперед 

Режисер: Ден Скенлон

Історія двох братів-ельфів, які живуть в сучасному світі пліч-о-пліч з іншими магічними істотами.

В їхньому світі майже не залишилося магії, тому коли брати отримують шанс на один день оживити свого батька.

Вони відправляються в захопливу пригоду, де їм доведеться пройти безліч випробувань.

Вовча варта 

Режисери: Томм Мур, Росс Стюарт

Маленька, але енергійна Робін переїжджає з Англії до ірландського містечка Кілкенні зі своїм батьком-мисливцем.

Він тут за дорученням величного Лорда Захисника повинен покінчити зі зграєю вовків, які не дають поселенню розширюватися, а Британській короні – освоювати нові землі.

Щоправда, за запевненнями місцевих, це не звичайні вовки: серед них є так звані «перевертні», тобто люди, які вміють спілкуватися з вовками і навіть здобувати звірину форму.

Незабаром Робін дізнається, що це ніякий не міф.

Подорож на Місяць

Режисери: Ґлен Кін, Джон Карс

Юна дівчинка на ім’я Фен Фей рано втрачає матір і залишається з батьком, який пізніше знаходить собі іншу жінку з дитиною, нестерпним хлопчиком, який має стати її зведеним братиком.

Фен Фей вірить у справжнє кохання, яке мимоволі асоціюється з розказаною мамою легендою про богиню Місяця, що випила зілля Безсмертя і з цієї причини назавжди розлученої з коханим.

Дівчинка не розуміє, як тато міг полюбити когось ще і мріє збудувати ракету аби вирушити на Місяць та нагадати батькові про маму.

Також по темі: Топ найкращих мультфільмів, які варто подивитись усією сім’єю Топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар Розваги без карантинних обмежень: топ-10 найкращих серіалів на Netflix

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти на премію Оскар 2021

Дарина Сіраш

 

 

 

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Теги: кіно, мультфільм, Оскар
26.04.2021 04:35



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