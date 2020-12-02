Головні симптоми пневмонії: як проявляється захворювання

Симптоми пневмонії варто знати кожному, щоб вберегти себе від серйозних наслідків хвороби. Ранок у Великому Місті підготував матеріал. Читай уважно.
Пневмонія – це інфекційне запалення легень. Щороку від цього захворювання страждає близько 450 мільйонів осіб.
Симптоми пневмонії
Кашель
Кашель не обов’язково повинен бути сильним. Він може бути частим, сухим, а потім перерости у вологий.
При цьому кашель може супроводжуватися болем у грудях і ускладненим диханням.
Мокротиння
Надмірне виділення густого мокротиння жовтого або зеленого відтінку. Іноді може бути присутня кров.
Підвищення температури
Температура тіла піднімається до позначки 38 і вище і зазвичай триматися близько тижня.
Окрім того, пневмонія може супроводжуватися такими симптомами як втома та нудота.
Задишка
Це одна з основних ознак пневмонії. Виникає відчуття, що постійно не вистачає повітря.
Під загрозою захворювання знаходяться:
- Особи зі слабким імунітетом
- Діти до 2 років
- Дорослі старше 65 років
Якщо ти помічаєш ці симптоми у себе, негайно звернися за допомогою до лікаря.Також по темі: Самолікування при коронавірусі: до чого можуть призвести поради з інтернету Профілактика варикозу – як зменшити ризик захворювання судин Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль
Тепер ти знаєш, які головні симптоми пневмонії. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
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