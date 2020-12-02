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ICTV / Ранок / Головні симптоми пневмонії: як проявляється захворювання / 02.12.2020 17:00
02.12.2020 17:00
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Головні симптоми пневмонії: як проявляється захворювання


Симптоми пневмонії варто знати кожному, щоб вберегти себе від серйозних наслідків хвороби. Ранок у Великому Місті підготував матеріал. Читай уважно.

Пневмонія – це інфекційне запалення легень. Щороку від цього захворювання страждає близько 450 мільйонів осіб.

Симптоми пневмонії

Кашель

Кашель не обов’язково повинен бути сильним. Він може бути частим, сухим, а потім перерости у вологий.

При цьому кашель може супроводжуватися болем у грудях і ускладненим диханням.

Мокротиння

Надмірне виділення густого мокротиння жовтого або зеленого відтінку. Іноді може бути присутня кров.

Підвищення температури

Температура тіла піднімається до позначки 38 і вище і зазвичай триматися близько тижня.

Окрім того, пневмонія може супроводжуватися такими симптомами як втома та нудота.

Задишка

Це одна з основних ознак пневмонії. Виникає відчуття, що постійно не вистачає повітря.

Під загрозою захворювання знаходяться:

  • Особи зі слабким імунітетом
  • Діти до 2 років
  • Дорослі старше 65 років

Якщо ти помічаєш ці симптоми у себе, негайно звернися за допомогою до лікаря.

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Тепер ти знаєш, які головні симптоми пневмонії. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про симптоми апендициту.

Фото: Unsplash

Головне фото: Pixabay

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Теги: пневмонія
02.12.2020 17:00



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