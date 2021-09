Профілактика варикозу – як зменшити ризик захворювання судин

Профілактика варикозу – як запобігти розширенню вен та покращити циркуляцію крові.

Жінки часто страждають від варикозу на нижніх кінцівках, але навіть із цим можна боротися. Що робити – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Якщо ти страждаєш від варикозу, тоді позбудься тісного одягу, особливо приталених джинсів. Вони порушують кровообіг, і часто є причиною появи варикозних зірочок.

Те, що красиво, не завжди корисно. Від підборів жіночі ніжки стомлюються та набрякають.

За словами флебологів, жінки, які полюбляють таке взуття, на третину збільшують ризик появи варикозної сітки.

Фізичні вправи дуже корисні. Вони посилюють потік крові.

Якщо немає ні часу, ні можливостей ходити у спортзал або часто займатися вдома, хоча б піднімайся сходинками і повільно гуляй на вулиці.

А ще корисно ходити в басейн.

Кільки хвилин на день тримай ноги піднятими вгору. Таким чином ти зможеш покращити циркуляцію крові у нижніх кінцівках.

Вправа ідеально підходить тим, у кого «сидяча» робота.

Через надмірну вагу вени отримують додатковий тиск, що перешкоджає нормальній циркуляції крові.

Але не поспішай «сідати» на дієту, це може нашкодити шлунку, поступово змінюй свій щоденний раціон.

– вода. На день пий не менше 2 – 2,5 літра

– контрастний душ

– потягування, навіть звичайне ранкове

– натуральні спеції

– відмова від куріння

Тепер ти знаєш все про профілактику варикозу. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за обличчям взимку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.