Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як виявити апендицит: симптоми, які повинен знати кожен / 10.02.2020 19:20
10.02.2020 19:20
Поділитися

Як виявити апендицит: симптоми, які повинен знати кожен

Фото: Unsplash

Як виявити апендицит самостійно? Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал про симптоми апендициту. Ти мусиш про них знати. Читай нижче.

Апендицит – це захворювання, викликане запаленням апендикса. Існує думка, що найчастіше це відбувається через неправильне харчування та стрес. Втім достеменно причини невідомі.

Запалення апендикса виникає лише раз і вилікувати його можна тільки хірургічним шляхом.

Симптоми апендициту

  • Різка біль у животі
  • Біль може починатися зі шлунка, а потім поступово пересуватися в нижню праву частину живота, а ще вона може посилюватися під час ходьби
  • Підвищення температури, яка супроводжується слабкістю в тілі
  • Здуття
  • Нудота
  • Спазми у шлунку
  • Розлади травлення

Один із головних симптомів апендициту!

Якщо натиснути у нижній правій частині живота, а потім різко відпустити, то з’являться сильний біль. Але не варто надто сильно натискати, адже це може спровокувати ускладення.

Також по темі: Як перемогти рак, діабет і хвороби печінки? Китайський коронавірус: симптоми та як захиститись Як відрізнити грип від ГРВІ: симптоми та інфографіка

Якщо ти помічаєш у себе або рідних хоча б кілька з цих ознак, негайно звертайся до лікаря або викликай бригаду швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки інсульту, як його розпізнати та що робити.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Алла Гичка, апендицит
10.02.2020 19:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати