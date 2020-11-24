Самолікування при коронавірусі: до чого можуть призвести поради з інтернету

Чим небезпечне самолікування при коронавірусі?

Хворі на коронавірус часто звертаються за медичною допомогою надто пізно. Про це повідомляють у МОЗ. Однією з причин є самолікування, до якого вдаються інфіковані.

Чим воно небезпечне при коронавірусі?

Ми зібрали деякі твердження, які можна зустріти в інтернеті, і запитали думку фахівців.

Інгаляція спиртовмісними речовинами

В інтернеті ходять твердження, начебто вилікуватися від недуги допоможе змочена горілкою або спиртом марля, через яку необхідно дихати.

Я бачу, що в інтернеті зараз є багато порад і навіть “патентованих” методик з цього приводу. Вважаю це зовсім недоречним, тому що на слизових оболонках вірус затримується не довго. Вся подія відбувається у кров’яному руслі та легенях, тобто у внутрішньому середовищі організму. Інгаляція дихальних шляхів спиртовмісними речовинами може викликати опіки та підсушування слизових оболонок, які і так надто сухі. Будь-яка слизова оболонка, коли пересушена, є більш прониклою для патогенів і бактерій, — розповідає лікар-пульмонолог Світлана Гук.

Лікування перекисом водню

Інший псевдометод лікування, який можна зустріти в інтернеті: полоскати горло чи закапувати ніс перекисом водню, розведеним водою.

Ось, що з цього приводу каже сімейний лікар Вадим Сус:

Палити носові ходи перекисом водню, тобто кислотою — не варто. Спирт також дуже небезпечний препарат для слизових. Ми не використовуємо, адже потім прийдеться довго лікувати атрофічні реніти.

Зловживання жарознижувальними

Навіть лікарські засоби самостійно вживати небезпечно. У будь-яких ліків можуть бути побічні ефекти.

Ба більше, під час прийому великої кількості препарату, передбачити ефект для організму складно навіть лікарям.

Аспірин, парацетамол — найбільш популярні ліки при вірусній інфекції. Коли ви приймаєте їх у невеликій кількості (2-4 рази на день) і при цьому наводнюєтесь. добре п’єте, це не спричинить негативних ефектів. Якщо таких таблеток багато, то можна спровокувати кровотечі, ураження нирок і печінки, — розповів Вадим Сус.

У кожному препараті існує його максимальна доза, яку не можна перевищувати.

Але якщо температура погано збивається жарознижувальними препаратами, люди зловживають ними, замість того, щоб одразу звернутися до спеціаліста.

Будь-яка вірусна інфекція, як коронавірусна, так і грип проявляється ознаками інтоксикації, головним та м’язовим болем, підвищеною температурою. Але найчастіше через 3-5 днів людина одужує за рахунок своєї імунної системи. Якщо цього не відбувається на 5 день і видно, що симптоми погіршуються, тут вже не варто зволікати, — наголошує Світлана Гук.

Антибіотики “про всяк випадок”

Також в інтернеті радять вживати при коронавірусі антибіотики. Начебто про всяк випадок, щоб не розвинулася пневмонія.

Однак, антибіотики не можна приймати для профілактики, вони не мають попереджувального ефекту та найголовніше, вони створені проти бактерій і не впливають на віруси.

Безконтрольне їх споживання може призвести до того, що бактерії, які у нас є в організмі, стають стійкими та не чутливими до них. У медицині це називається антибіотикорезистентністю.

Препарати, що розріджують кров

Лікарі наголошують, мовляв, у деяких випадках, наприклад, пацієнтам із серцевими хворобами, такі препарати дійсно потрібні, але їх необхідно приймати лише під наглядом спеціалістів.

Але вживання цих ліків на власний розсуд може коштувати життя.

Зараз ми бачимо зростання кількості кровотеч у пацієнтів. Не просто носові, а й шлункові кровотечі. А від прийому препаратів для розріджування крові можуть виникнути й фатальні кровотечі у головний мозок.

Вітаміни

Вітаміни не лікують вірусну інфекцію і не запобігають зараженню. Вони необхідні лише у випадку вітамінодефіциту, наголошують лікарі.

Чітких доказів, що вітамін D врятує від коронавірусу, на жаль, немає. Вітамін С та інші вітаміни є корисними, але й можуть викликати алергію та бути небезпечними, — розповів Вадим Сус.

То куди ж звертатись при перших проявах коронавірусу і як діяти?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому не варто вживати вітаміни про всяк випадок.

Фото: Unsplash

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