Імена в Еквадорі: українська емігрантка розповіла цікаві факти

Українська емігрантка Алла розповіла цікаві факти про життя в Еквадорі.

Сьогодні наша героїня розкаже, чому еквадорці сміються над іменами Оля та Алла, а іменами Тетяна та Іван називають своїх дітей? Чому в Еквадорі краще не купувати болгарки? І Чому місцеві магазини продають стару комп’ютерну техніку під виглядом нової?

Імена еквадорців

Еквадорці зовсім не так, як українці називають дітей. І справа не лише в тому, що в нас Василі та Марічки, а там Хосе і Карли, а і в тому, що зазвичай в еквадорських паспортах вказано одразу декілька імен та прізвищ.

Тут два ім’я і два прізвища. Перше прізвище від батька, друге – від матері. Ім’я по батькові тут не існує. Місцеві дуже дивуються, коли кажеш, що маєш тільки одне ім’я та прізвище, – розповідає українка.

Ще одна особливість полягає в тому, що часто еквадорці використовують популярні іноземні прізвища в якості імен.

Не знаю, може вони не розуміють, що то прізвище… Але в Еквадорі багато людей з ім’ям Вашингтон, Дарвін, Сталін, Гітлер, навіть діючий президент Еквадору має ім’я Ленін, – дивується Алла.

Для українки Алли не зрозумілі деякі еквадорські імена, а для самих еквадорці ім’я Алла – дивина і інколи навіть привід посміятися.

Подвійна Л іспанською читається як Я. І Алла (Alla) звучить як АЯА і перекладається як слово «там». Тому в у соцмережах та у бізнес-картках я всюди пишу своє ім’я з однією Л, щоб його правильно вимовляли. АЛА теж моє своє значення і перекладається, як «крило», – каже емігрантка.

Ім’я Оля теж весело звучить для місцевих, говорить українка.

Майже як ОЛА (HOLA), що значить «привіт»! Може, для нашою людини все це здавалось б образливим, та коли чуєш ім’я Пердас, Хуан, Хуліо, Кончіта, то якось ображатися і не хочеться, – посміхається вона.

Алла – це не єдине ім’я, яке еквадорці вимовляють неправильно. Скажімо сестрі Алли, Таїсії теж дуже ріже вухо те, як до неї звертаються еквадорці. Вони кажуть на неї Таїсіка або Таїша.



Місцевим складно вимовляти слова, у яких дві приголосні букви йдуть одна за одною, Наприклад, ім’я Дмитро вони будуть вимовляти як Дімітро. Якщо слово починається з С, вони перед С будуть вставлять Е. Наприклад, Снікерс вони будуть вимовляти, як Еснікерс.

Та як би не ставилися місцеві до наших імен і як би не перекручували їх при вимові – деякі з них втрапили еквадорцям в саме серце. Тому зустріти тут засмаглого, темноволосого, іспаномовного Івана зовсім не проблема. Також тут багато Тетян. Але володарі цих імен навіть не знають їх походження.

А от чому в Еквадорі краще не купувати болгарки? І Чому місцеві магазини продають стару комп’ютерну техніку під виглядом нової?

Більше цікавого про життя в Еквадорі дивіться у відео.

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