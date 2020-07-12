Як Німеччина полегшує життя людям з інвалідністю? Розповідь емігрантки

Медсестра з України розповіла про інфраструктуру для людей з інвалідністю в Німеччині.

Вікторія Лапка переїхала з України підкорювати німецьку медицину кілька років тому. Вона не могла не помітити, наскільки безбар’єрною є Німеччина в порівнянні з Україною.

Для людей з порушення зору там зробили спеціальні доріжки, які полегшують пересування.

Для людей на візку – створили всі умови, аби ті безперешкодно користувалися громадським транспортом. А німецькі будинки пристарілих більше схожі на санаторії.

Умови життя в Німеччині для людей з інвалідністю

– Взагалі можу сказати, що Німеччина – безбар’єрна в плані пересування для будь-якої категорії населення, – каже Вікторія.

Країна особливо турбується про тих своїх громадян, кому це необхідно найбільше – про людей з обмеженими можливостями. Пандуси та ліфти там не в дефіциті, на відміну від України – переконує Вікторія.

У Німеччині зробили усі умови не лише для того, аби люди з інвалідністю максимально безперешкодно пересувалися вулицею, а і без проблем користувалися громадським транспортом.

– Усі дороги в Німеччині, увесь транспорт обладнаний зручними під’їздами – тобто з проїжджої частини на пішохідні з’їзди завжди занижені. У транспорті є спеціальна відкидна планшетка для зручного заїзду, – розповідає українка.

Максимально комфортно люди з обмеженими можливостями почуваються в німецьких поїздах та електричках. Тут є спеціально обладнані вагони, спеціально обладнані туалети й турботливий персонал теж в наявності.

Людей з вадами зору в Німеччині теж не залишили без уваги. Майже в усіх найбільш жвавих куточках міста для них зробили спеціальні доріжки, які полегшують пересування.

– У пішохідних зонах, місцях скупчення людей можна знайти спеціальні доріжки, відокремлені спеціальною плиткою – рельєфною, яка змінює свій звук від торкання палицею, – розповідає Вікторія.

Але і це ще не все: люди з проблемним зором звільняють від одного особливого німецького податку.

Люди похилого віку – категорія населення, яка часто залишається ображеною в Україні. У Німеччині про таких дбають набагато краще, принаймні місцеві будинки пристарілих виглядають значно привабливішими, ніж наші.

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