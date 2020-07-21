Чому Данія – ідеальне місце, щоб зустріти старість? Розповідь емігрантки

Українка Оксана майже все свідоме життя живе в Данії. Вона розповіла “Ранку у Великому Місті”, як її друга батьківщина полегшує життя літнім людям та людям з інвалідністю.

Ідеальне місце, щоб зустріти старість

Данія дуже піклується про людей з інвалідністю та літніх людей. У країні є навіть пляжі, прилаштовані для тих, хто пересувається на візку, а місцеві будинки для літніх взагалі схожі на санаторій.

Це ідеальна країна для того, аби зустріти старість. Данці, яким «трохи за», почуваються тут максимально захищеними.

Наприклад, якщо літня людина фізично не здатна задовольняти всі свої потреби – вона може розраховувати на державного помічника, який і в магазин сходить, і квартиру прибере, і обід приготує.

Спеціальні інклюзивні будиночки для літніх людей

У Данії є спеціально облаштовані будинки, куди літні люди можуть переїхати, коли вже не в змозі утримувати власний будинок чи безперешкодно ним пересуватися.

– Такі будинки не мають порогів чи сходів, ванна там теж без порогу: просто душова кабіна, дуже зручно. За ці будинки, звичайно, треба платити зі своєї пенсії, але якщо пенсії не вистачає – держава додає необхідну суму, – розповідає Оксана.

Танці та співи? Це точно будинки для літніх людей?

Третій вид державної підтримки – це місцеві будинки догляду. Вони чимось схожі на наші будинки літніх, але жити там можуть і молоді люди, якщо вони потребують особливого догляду.

Проживання в такому будинку догляду недешеве. Але якщо людина не в змозі платити – не має заощаджень, майна або достатньої пенсії, держава допоможе.

За словами Оксани, з родичів гроші не вимагають. Проживання дороге – не просто так. Данські будинки догляду – як справжні санаторії. До речі кімнати, де живуть мешканці, часто обставлені їхніми ж меблями.

– Хтось із мешканців хворий і вже нічого не може. Але інші ще мають пару років якісного життя: смачна їжа, різні культурні заходи. Танці для тих, хто це ще може, співи, можна навіть у церковному хорі раз або два на місяць співати, – каже пані Оксана.

Данці піклуються про земляків з інвалідністю

Люди з інвалідністю – ще одна категорія населення, яка не залишилися поза увагою данської держави. Тут прорахували усе до дрібниць, аби вони почувалися, як усі.

– Навіть на деяких пляжах є спеціальні в’їзди для інвалідних крісел, і таким чином люди з інвалідністю спокійно можуть заїхати в море і покупатися.

Як ще Данія руйнує бар’єри для людей і між людьми?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сортування сміття в Данії.

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