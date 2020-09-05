Чому еквадорці терпіти не можуть приїжджих: розповідь емігрантки

Українка Алла живе в далекому та екзотичному Еквадорі. Вона розповіла Ранку у Великому Місті про найцікавіші особливості цієї країни.

Алла розкаже, як вона звикала і продовжує звикати до місцевих мешканців. Чому вони не дають спати українці?

Чому не вибачаються, коли наступають на ногу в транспорті? Ба більше, чому еквадорці перевозять курей в автобусах?

Як вам, коли продавець хліба заїжджає до вас о 6-й ранку?

– Прокидатися від шуму кожен день, враховуючи суботу та неділю, рано-вранці або по серед ночі – це норма в Еквадорі. Наприклад, до нашого сусіда еквадорця кожного ранку о 6-й приїздить продавець хлібу на мотоциклі. І в нього гучно грає дуже дратівна місцева музика, від якої прокидаєшся з тахікардією. Це в районі за містом, де мешкає багато літніх людей (переважно іноземців)! Але продавцю хліба у голову не приходить думка про те, що він може доставляти незручності для когось.

Аллі пощастило, що вона живе в маленькому місті. У великих – таких мотоциклістів та інших любителів гучних звуків набагато більше, за спостереженнями українки.

– Там вже зрання хтось кричить, насвистує, дуже голосно розмовляє, сигналять машини, наче скажені, у кожній крамниці своя музика, і кожен день схожий, на змагання «Хто гучніше», – каже Алла.

Ще одна дивна річ, яку дівчина не уявляла десь побачити – це як еквадорці транспортують живих курей та півнів. Птахів прив’язують за обидві лапи, головою вниз і так носять, або возять на велосипеді чи автомобілі.

Еквадорці відверто недолюблюють приїжджих

Вони часто не словом, а ділом підкреслюють свою нелюбов до «понаїхавших». З цим стикнулася особисто Алла і вона впевнена, що їй не здалося.

– Цікаво що, наприклад, у Мексиці всіх латиноамериканців, незалежно від країни, вважають своїми та усіляко їм допомагають. А ось в Еквадорі все навпаки. Тут не важливо, чи ти з Латинської Америки, чи ти грінго, як вони полюбляють називати усіх білошкірих (навіть, якщо вони ніякого відношення до США не мають). Так от, незалежно від цього, якщо є можливість схитрити, обманути, використати вас, щоб заробити, то вони це зроблять, при цьому видаючи себе за найдобрішу людину у світі, – каже вона.

Нещодавно з еквадорською “гостинністю” зіштовхнулися друзі Алли. Хлопець з Мексики хотів зробити подарунок своїй дівчині, замовив його у завжди готових прийти на допомогу еквадорців. Еквадорці допомогли Аллиному другу, але сама Алла оцінила б їхню поміч на трієчку.

– Він замовив корзину із квітами, вином, білим і чорним шоколадом та фруктами. Корзина вийшла дуже гарна, та фрукти були насаджені на палиці, тобто проткнуті повністю. А під час коронавірусу бажання з’їсти такий фрукт відпадає, тим паче, що місцеві не дуже відрізняються охайністю, – каже Алла.

Розчарували не лише фрукти, а і шоколад. Бо обіцяли покласти в кошик якийсь ексклюзивчик, а поклали звичайні плитки шоколаду з місцевого супермаркету.

Нагадаємо, в минулих випусках Алла розповідала, що еквадорський шоколад далеко не завжди смачний і якісний.

Що вам може прилетіти прямо з вікна в громадському транспорті Еквадору? Кого ще можна побачити в громадському транспорті, окрім курей?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Еквадорі дуже дешеві екзотичні фрукти, але дорогі продукти.

Фото: Unsplash

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