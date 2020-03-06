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ICTV / Ранок / Музичні привітання зі святом весни від українських зірок / 06.03.2020 16:15
06.03.2020 16:15
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Музичні привітання зі святом весни від українських зірок


Музичні привітання зі святом весни від супер-зірок України лунатимуть 8 березня на всю Україну в телевізійному ефірі.

Ранок у Великому Місті вже встиг зазирнути за лаштунки Великого Весняного Концерту та готовий поділитися з тобою головними хітами весни 2020!

Десятки відомих українських артистів зібрались у київському Палаці Україна, щоб подарувати всім весняний настрій та привітати представниць прекрасної статі зі святом 8 березня.

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Олег Винник 2020

Олег Винник

Вовчиці України, прийміть музичне привітання від головного хітмейкера України Олега Винника.

Дорогі наші, найкрасивіші у світі, наші половинки! Вітаю вас з 8 березня! Бажаю море квітів, і щоб ці квіти вам завжди пахли, а ви пахли нам, чоловікам! А ми будемо все для цього робити! Любимо вас! Зі святом, наші любі красуні!

Головний романтик країни Олександр Пономарьов не пасе задніх та приєднується до привітань!

Олександр Пономарьов 2020

Олександр Пономарьов

Любі Жінки! Від щирого серця вітаю Вас зі Святом! Справжнього, палкого кохання Вам, а я обіцяю присвячувати й надалі Вам свої пісні!

Виталий Козловский фото

Віталій Козловський

Скандальний співак Віталій Козловський не зміг не привітати всіх красунь України з початком весни!

Любить – Не любить? Це підтвердиться обставинами і часом … Не гадайте на любов і не кричіть про неї всьому світу! Любіть безкорисливо, безмежно, тихо і для себе ♥ ️ З 8 березня вас, мої дорогі і ніжні💐

Монатік фото

Дмитро Монатік

Поп-король України MONATIK із задоволенням передає музичне привітання кожній представниці прекрасної статі.

Шановні наші кохані дівчата, жінки, бабусі, дівчатка! Вітаю вас з 8 березня та бажаю, щоб цей день не був для вас ексклюзивним, щоб кохана людина створювала свято кожен день для вас! Будьте слабкими, коли поруч із Вами є сильний!

DZIDZIO 2020

DZIDZIO

Мега-популярний DZIDZIO не зміг пройти повз такого параду привітань.

Вітаю дівчат, жінок, бабусь з 8 березня! Бажаю, щоб вони були здорові, щасливі та завжди мали гроші на морозиво!

Як українські зірки зустрічали свято весни – дивись фото та відео з Великого Весняного концерту від Ранку у Великому Місті.

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Музичні привітання зі святом весни від українських зірок / 9 фотографій


Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі кліпи гурту KAZKA

Тетяна Вербецька

Фото: Дмитро Широкопояс

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Теги: 8 Березня, привітання
06.03.2020 16:15



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