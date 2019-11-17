Більше, ніж музика! Український гурт Антитіла відривається на сцені Палацу Спорту

16 та 17 листопада у Києві з аншлагами відгриміли два сольних концерти сучасної української групи Антитіла.

Поринь разом із Ранком у Великому Місті в атмосферу щирого кайфу та драйву, яким ділився зі сцени Палацу Спорту фронтмен гурту Тарас Тополя та члени його команди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official) 16 Ноя 2019 в 12:55 PST

Коли слово справжнього чоловіка – закон!

Пунктуальність – то нині велика рідкість на теренах українського шоу-бізу, адже глядачів великих концертних майданчиків не часто балують вчасним початком концерту, тому всі були приємно здивовані, коли рівно о 19:00 погасло світло та на сцену під гучні оплески завітали зіркові гості.

16 листопада розпалювати зал Тарас запросив польський рок-гурт CHEMIA, які напередодні концерту у Києві випустили пісню українською Будь собою, чим власне і підкорили аудиторію.



17 листопада вже популярний український співак MELOVIN розпалював молоду гарячу кров у Палаці Спорту.

Занурити в хронологію становлення гурту Антиліла допомагали документальні хоум-відео на екранах, які змусили кожного ностальгувати за своїм 2008-м.

Для учасників гурту важливо було донести до фанів свій, сповнений щасливими та переломними моментами, шлях, яким вони пливли до популярності.

Коли оглядаєш зал, несвідомо замислюєшся, хто ж саме витанцьовує, стрибає, підспівує кожен хіт? В основному, це молоді хлопці та дівчата, патріоти, які горять українською музикою і їм важливо «ловити момент».

– Найважливіше, що може дати артист – це емоції, допоки українська пісня звучить – Україна є, – кричав зі сцени Тарас Тополя.

Його радість та гордість за два повних Палаци Спорту зарядила зал на максимум.

Сюрпризом для всіх став запрошений хор хлопчиків і юнаків капели ім. Л. Ревуцького. Спільне виконання хіта Там, де ми є розчулило тисячну публіку до сліз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia (@lulik_letush) 16 Ноя 2019 в 2:18 PST

Кожна пісня з альбому HELLO про важливе, кожна має свою передісторію та змушує слухача поринути у філософські роздуми про життя, при цьому пританцьовуючи.

Головне — залишатися собою і мати стержень! Відверта розмова про міцні стержні, красивих дівчат, народження нового життя та як важливо, щоб поруч з тобою були надійні та вірні партнери по життю – здається, що зі сцени Тарас не оминув жодної теми, яка б не хвилювала справжнього українця.

За мирне небо над головою, якого всі ми так прагнемо, у Палаці Спорту співали патріоти з різних куточків України, яких об’єднала любов до справжньої «солов’їної» музики.

– Ми починали з пабів, і щасливі, що зараз вас так багато. Без вас немає нас. Сьогодні ми україномовні музиканти, яких любить Україна, і ми пишаємося тим, що не поїхали в Москву за ярликом популярності

Зі сцени прозвучали не тільки пісні з нового альбому HELLO, а й всім відомі Все красиво, Бери своє і йди, Танцюй, Сонце, БудуВуду, хіт гурту Скрябін Люди як кораблі у пам’ять Кузьми.

Гурт потішив публіку анонсом масштабного туру HELLO по Україні у 2020 році. Всі охочі можуть насолодитися оригінальним звучанням, спецефектами та живим звуком світового рівня.

Не пропустіть можливість побачити натхненні стрибки по сцені Тараса Тополі та його команди.

Так, як фанати стрибали на концерті гурту Антитіла, не стрибали, мабуть, ніде. Напевно, боялись, що хто не скаче, той москаль😂

– Україна — це лего, і вже 27 років ніхто не може знайти інструкції, – жартує зі сцени фронтмен.



Роки підготовки та робота великої дружньої команди! Як результат – підтримка мільйонів прихильників по всьому світу та зародження нової української музичної легенди!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкрутіші кліпи гурту Антитіла.

Тетяна Вербецька

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