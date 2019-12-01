М1 Music Awards V – чим вражала українців ювілейна музична премія

Музика тут і зараз! З таким лейтмотивом у Києві відгриміла ювілейна премія М1 Music Awards. П’ять.

Ранок у Великому місті там був, усе бачив і поділиться з тобою враженнями та найцікавішими моментами унікального шоу від українських професіоналів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 30 Ноя 2019 в 1:33 PST



30 листопада Палац Спорту запам’ятає надовго, бо такого він ще не бачив!

Дворівнева сцена у центрі залу, всередині якої знаходився ліфт, лазерні екрани-перекриття та 45 тон сценічного обладнання.

50 номінантів, 11 ексклюзивних нагород, 13 грандіозних постановок та понад 100 музикантів на одній сцені.

Кожного року премія M1 Music Awards виходить під єдиною концепцією та гаслом.

2015 – M1 Music Awards. Big Bang. Початок

2016 – M1 Music Awards. Інь-ян. Поєднання протилежностей

2017 – M1 Music Awards. ІІІ елемент. Доповнена реальність, яку було вперше використано на українському телебаченні

2018 – M1 Music Awards. 4 Seasons. Премії знаходили своїх володарів щосезону

Режисер-постановник Катя Царик прокоментувала, що ж означає M1 Music Awards. П’ять

— Цифра «п’ять» означає творчість хаосу. Тож можна творити, обираючи будь-яку концепцію! Ми спробували відтворити мікрокосм людини та п’ять основних почуттів: слух, зір, дотик, нюх і смак. Номери буде побудовано не без залучення аудиторії у залі! Чому обрано андрогіна в якості символа шоу? Людина — це основа творчості!

Переможці премії M1 Music Awards. П’ять

Співачка року – NK

Щира радість та повний кайф – ось якою була реакція Насті на чергову перемогу в номінації.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 30 Ноя 2019 в 2:04 PST

— Це було щось неймовірне! Дві нагороди та другий рік поспіль «Співачка року»! Я безмежно вдячна своїй великій #NKfamily, мої команді #NICE2CU та кожному слухачеві, адже це наша спільна перемога. Ми разом отримали цю нагороду тут, ми разом підкорили Латинську Америку та радіочарти не лише в Україні, а у США, Канаді та Мексиці. І в нас ще багато попереду. Це було драйвово і неймовірно!

Потап порадів за дружину та привітав на сцені ніжним поцілунком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bear And Diamond (@fan_potap_nastya) 30 Ноя 2019 в 1:18 PST



Червона рута – NK Обіцяю

Хітами Elefante та Обіцяю співачка відкрила церемонію нагородження української музичної премії та розпалила зал.



Золотий грамофон – Тина Кароль Сила висоты

Співачка вже вдруге виступила музичним продюсером премії, у її скарбничці це вже 6 статуетка.



За традицією, Тіна за нагородою вийшла на сцену разом із прихильницею зі свого фанклубу та передала статуетку їй на збереження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 30 Ноя 2019 в 11:45 PST



Почуй себе, вибирай майбутнє – свіжий мотиваційний трек Иди на жизнь глядачі сприйняли на ура.



Прорив року – MÉLOVIN

Співак отримував нагороду зі сльозами на очах та розчулив усі жіночі серця.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от you underestimate yourself (@zhmmmmmmmmmmmmmm) 30 Ноя 2019 в 11:10 PST



На червону доріжку Костя завітав разом із мамою, а зі сцени подякував своїй покійній бабусі, яка мріяла побачити його на великій сцені.

– Я випив півкелиха віскі, тому що навіть не думав, що буду тут стояти. Я вдячний вам, меловінатори. Я дуже люблю своїх батьків і завжди кажу, щоб ми ніколи про них не забували. Я дуже хотів би, щоб цей момент бачила ще одна людина, яка сидить високо на небесах – моя бабуся. Колись вона мені сказала, що я буду великим артистом. я хочу присвятити цю нагороду саме їй.

За внесок у розвиток національної музичної індустрії – Андрій Данилко

Спеціальну нагороду співак отримав у прямому ефірі вокального шоу Х-Фактор

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 30 Ноя 2019 в 12:45 PST

Рок. Тільки рок – гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Фронтмен гурту Сергій Танчинець подякував за нагороду та звернувся до всієї України з патріотичними закликами та побажанням мирного неба над головою.

– Я хочу також згадати тих людей, які дарують нам мирне небо над головою, – у нас війна! Вони віддають за нас найцінніше, що у них є, – своє життя. Саме завдяки їм ми маємо можливість жити в мирній Україні!

Гурт року – Время и Стекло

За 10 років існування гурту, на хітах Наді та Позитива вже виросли покоління.

Кожного року вони тільки підтверджують свій статус групи №1 в Україні.

– Дякую всім! Ми шалено стараємося і хочемо подякувати шанувальникам! Ваша любов породжує такі прекрасні пісні

Шалений успіх та радість від перемоги разом із гуртом на сцені розділила продюсер Ірина Горова та її 11-річний син Андрій Потапенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 30 Ноя 2019 в 9:11 PST

Favorit року – Время и Стекло

Підопічні продюсерського центру MOZGI Entertainment, зібравши у 2019 році одразу три статуетки, виступили з новим хітом Мой парень – лох.

Родзинкою номеру став виступ акробата, який наглядно відобразив гучний приспів нового хіта.



Хіт року – Время и Стекло Дим

Перша україномовна пісня – і одразу визнання від всієї країни та подяка за підтримку вітчизняної музики.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от | ФАН-КЛУБ (@nadyadorofeevaa.fk) 30 Ноя 2019 в 3:17 PST



Співак року – MONATIK

Тріумфатором 5 музичної премії від телеканалу М1 став MONATIK.

Артист змістив із п’єдесталу принца українського шоубізу Олега Вінника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан-аккаунт Димы Монатика (@fan_monatik_04) 30 Ноя 2019 в 1:48 PST

Кліп року – MONATIK Каждый раз

Десята, ювілейна відеоробота команди артиста завоювала мільйони сердець по всьому світу та стала головним кліпом 2019 року в Україні.

– Цей кліп якраз про те, що ми намагаємося відшукати і досягти: про свободу. Свободу мислення, руху, свободу вибору. Неважливо, що зовні, важливо – що всередині. У мрії є два види: неправильна, і та, що збувається. Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися знайти свободу, йти до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань і, хіба що, своєї тростини. І, цілком можливо, ти досягнеш набагато більшого.

Dance Parade – MONATIK Love It Ритм

Наймасштабніший кліп у кар’єрі співака відображає нелегкий шлях до популярності та визнання.

– Це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогоднішнього дня

Своєю перемогою у номінаціях зірки завдячують колосальній підтримці армії фанів та команді професіоналів.

Нагадаємо, раніше ми публікували список усіх номінантів М1 Music Awards 2019.

Тетяна Вербецька

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