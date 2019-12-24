Five Finger Death Punch з концертом у Києві – цікаві факти про американський гурт

У 2020 році до України з масштабним шоу завітає грув-метал-гурт Five Finger Death Punch.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цікаві факти про популярний американський колектив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Hook (@jasonhook_5fdp) 8 Дек 2019 в 5:20 PST

Походження назви Five Finger Death Punch

Вокаліст Айвен Муді та ідейний натхненник Золтан Баторі – палкі фанати східних єдиноборств – переглядаючи в черговий раз фільми 70-х про кунг-фу та шедеври Квентіна Тарантіно, вирішили у 2005 році заснувати гурт під назвою Five Finger Death Punch (5FDP або FFDP), що з англійської перекладається як Смертельний удар кулаком.

Учасники гурту

Золтан Баторі – засновик, ритм-гітарист, бек-вокаліст та автор пісень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZOLTAN® 5FDP (@zoltanbathory) 15 Ноя 2019 в 4:19 PST



Айвен Муді – вокаліст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Moody (@ivanmoody) 22 Дек 2019 в 12:45 PST



Джейсон Хук – соло-гітарист, бек-вокаліст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Hook (@jasonhook_5fdp) 16 Ноя 2019 в 11:53 PST



Кріс Кейл – бас-гітарист, бек-вокаліст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Kael (@5fdpchriskael) 18 Дек 2019 в 4:00 PST



Чарлі Енген – ударник.

Благодійність

Тему благодійності Five Finger Death Punch не обходить стороною. Сотні тисяч доларів прямують у благодійні організації.

Тільки за цей рік артисти пожертвували фондам більше ніж $250,000.

Гурт створив веб-сайт для ветеранів та солдатів, де вони можуть отримати будь-яку інформацію, підтримку та екстрену допомогу.

Артисти використовують свою музику для просування проблеми, з якими один на один стикаються учасники бойових дій.

Пісня Wrong Side Of Heaven – своєрідний емоційний крик душі про те, що ще можна зробити, щоб допомогти тим, хто захищав свою Батьківщину.



Нагороди

Гурт неодноразово їздив з концертами у гарячі точки для підтримання бойового духу військових.

Асоціація американської армії нагородила учасників колективу Five Finger Death Punch престижною премією Soldier Appreciation Award.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Five Finger Death Punch (@5fdp) 11 Ноя 2019 в 6:35 PST



Таку нагороду отримують артисти, творчість яких високо цінять солдати американської армії.

До цього подякою від військовослужбовців був нагороджений тільки Елвіс Преслі.

Очевидно, що те, що ми хочемо донести, знаходить розуміння військовослужбовців та ветеранів. Знати те, що твої слова і музика зворушують людей до глибини душі, для нас дуже важливо, і саме по собі вже є нагородою. Особисто для мене це і є головна місія музиканта – здійснювати позитивний вплив на чиєсь життя, – зазначив гітарист гурту Золтан Баторі.



Пропонуємо тобі провести Старий Новий рік у компанії друзів на концерті гурт Five Finger Death Punch.

Гурт вперше в Україні зі світовим шоу в рамках великого зимового європейського туру 2020!

Не пропусти можливість відірватись на повну!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про велике шоу Олі Полякової у Палаці Спорту.

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