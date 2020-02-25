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ICTV / Ранок / Великий Весняний Концерт у Києві: хто запалюватиме у Палаці Україна / 25.02.2020 16:23
25.02.2020 16:23
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Великий Весняний Концерт у Києві: хто запалюватиме у Палаці Україна


Великий Весняний Концерт у Києві 2020 – зустрічай свято весни разом з улюбленими виконавцями.

Якщо за довгу, хоч і теплу, зиму ти шалено скучив за весною, не буде нічого поганого в тому, щоб зустріти її на день раніше!

28 лютого десятки популярних українських артистів зустрінуться у столичному Палаці Україна, щоб щоб зігріти гостей своїми піснями, посмішками і доброю енергетикою.

 

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Публикация от Русское Радио Украина (@rusradio_ua)

Це вже стало традицією святкувати останні дні зими у компанії зірок української естради.

Для тебе співатимуть

  • Тіна Кароль
  • Олег Винник
  • MONATIK
  • Ірина Білик
  • NK | Настя Каменських
  • Олександр Пономарьов
  • DZIDZIO
  • Віталій Козловський
  • Ірина Федишин
  • Злата Огневич
  • Оля Цибульська
  • Артем Пивоваров
  • Роман Скорпіон
  • ДОРОШ
  • Gena VITER
  • Сергій Мироненко
  • Анна Розумовска
  • Михайло Грицкан
  • СолоХа
  • NIKITA LOMAKIN
  • Артур Боссо
  • Камалія
  • Ivan NAVI
  • М’ята
  • TARABAROVA
  • Michelle Andrade
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Зустрічайте весну з улюбленими артистами Русского Радио в Україні на Великому Весняному Концерті!  Ціни на квитки стартують від 350 гривень.

Як пройшов Великий Весняний Концерт 2019 – дивись залаштунки від першого музичного каналу країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла головна музична премія України.

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Теги: концерт, музика, Настя Каменських, Олег Винник
25.02.2020 16:23



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