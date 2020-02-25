Великий Весняний Концерт у Києві: хто запалюватиме у Палаці Україна

Великий Весняний Концерт у Києві 2020 – зустрічай свято весни разом з улюбленими виконавцями.

Якщо за довгу, хоч і теплу, зиму ти шалено скучив за весною, не буде нічого поганого в тому, щоб зустріти її на день раніше!

28 лютого десятки популярних українських артистів зустрінуться у столичному Палаці Україна, щоб щоб зігріти гостей своїми піснями, посмішками і доброю енергетикою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Русское Радио Украина (@rusradio_ua) 21 Фев 2020 в 4:22 PST

Це вже стало традицією святкувати останні дні зими у компанії зірок української естради.

Для тебе співатимуть

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Олег Винник

MONATIK

Ірина Білик

NK | Настя Каменських

Олександр Пономарьов

DZIDZIO

Віталій Козловський

Ірина Федишин

Злата Огневич

Оля Цибульська

Артем Пивоваров

Роман Скорпіон

ДОРОШ

Gena VITER

Сергій Мироненко

Анна Розумовска

Михайло Грицкан

СолоХа

NIKITA LOMAKIN

Артур Боссо

Камалія

Ivan NAVI

М’ята

TARABAROVA

Michelle Andrade

Зустрічайте весну з улюбленими артистами Русского Радио в Україні на Великому Весняному Концерті! Ціни на квитки стартують від 350 гривень.

Як пройшов Великий Весняний Концерт 2019 – дивись залаштунки від першого музичного каналу країни.



Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла головна музична премія України.

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