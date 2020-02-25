Великий Весняний Концерт у Києві: хто запалюватиме у Палаці Україна

Великий Весняний Концерт у Києві 2020 – зустрічай свято весни разом з улюбленими виконавцями.
Якщо за довгу, хоч і теплу, зиму ти шалено скучив за весною, не буде нічого поганого в тому, щоб зустріти її на день раніше!
28 лютого десятки популярних українських артистів зустрінуться у столичному Палаці Україна, щоб щоб зігріти гостей своїми піснями, посмішками і доброю енергетикою.
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Це вже стало традицією святкувати останні дні зими у компанії зірок української естради.
Для тебе співатимуть
- Тіна Кароль
- Олег Винник
- MONATIK
- Ірина Білик
- NK | Настя Каменських
- Олександр Пономарьов
- DZIDZIO
- Віталій Козловський
- Ірина Федишин
- Злата Огневич
- Оля Цибульська
- Артем Пивоваров
- Роман Скорпіон
- ДОРОШ
- Gena VITER
- Сергій Мироненко
- Анна Розумовска
- Михайло Грицкан
- СолоХа
- NIKITA LOMAKIN
- Артур Боссо
- Камалія
- Ivan NAVI
- М’ята
- TARABAROVA
- Michelle Andrade
Зустрічайте весну з улюбленими артистами Русского Радио в Україні на Великому Весняному Концерті! Ціни на квитки стартують від 350 гривень.
Як пройшов Великий Весняний Концерт 2019 – дивись залаштунки від першого музичного каналу країни.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла головна музична премія України.