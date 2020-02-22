ТОП-5 найкрутіших хітів гурту KAZKA

Найкращі кліпи гурту KAZKA – ТОП-5 хітів, які оцінили українські та закордонні фанати.

На YouTube-каналі музичного гурту KAZKA майже 875 тисяч підписників, які активно стежать за творчістю українського колективу. Кліпи збирають десятки мільйонів переглядів та сотні тисяч лайків.

KAZKA вдало поєднує елементи сучасної електронної музики з народним стилем виконання. Це подобається слухачам і виділяє групу на фоні інших виконавців.

Вокалістка Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш запалюють публіку з 2017 року.

Але кліпи краще дивитись і слухати, ніж просто про них читати.

Тож Ранок у Великому місті зібрав для тебе ТОП найкрутіших та найрейтинговіших відеоробіт гурту.

ТОП-5 кліпів групи KAZKA

Плакала

Ти точно знаєш цю мелодію. Адже Плакала – це найпопулярніша пісня гурту KAZKA. Кліп на неї подивилися понад 300 мільйонів разів, і це лише на офіційному YouTube-каналі.

Пісня стала рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів світу на YouTube.

А ще – увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Cхідної Європи.

Свята

Пісня Свята – це перший реліз гурту, який відразу стала хітом і посів перші місця в хіт-парадах.

Успішним був і кліп, знятий на цю пісню. На сьогодні він має 27 мільйонів переглядів на YouTube.

Відеоробота знята у стильній мінімалістичній манері. Як і у самій пісні, в у ній чітко простежуються українські фольклорні мотиви та народна символіка.

Пісня Сміливих Дівчат

Пісня Сміливих Дівчат – це досить свіженька відеоработа гурту, її реліз відбувся цього літа.

Композицію позиціонують як жіночий маніфест, ода внутрішній силі прекрасної статі, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати.

Дива

Головний посил цієї пісні у тому, що дива трапляються не з тими, хто просто чекає на них, а з тими, хто наполегливо йде до своєї мети з вірою в диво.

Натхненням для створення відео став видатний режисер Сергій Параджанов, а також естетика його кіношедевру Колір Гранату.

Це подяка великій людині за розвиток української культури.

Палала

Палала – перший кліп на пісню з альбому NIRVANA. Це досить відверте відео про пристрасть, якій неможливо пручатись, та кохання, яке не залишає шансів.

Режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Нагадаємо, 4 березня у київському Палаці Спорту відбудеться концерт гурту KAZKA із гучною назвою NIRVANA The Show.

Також колектив готується до масштабного всеукраїнського туру по 28 містам. Організатори обіцяють, що глядачі почують як відомі хіти, так і нові треки в оригінальному аранжуванні.

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