ICTV Ранок 30.10.2025 12:21
30.10.2025 12:21
"Уявляю, що зараз у її душі": Ольга Сумська – про хейт на адресу сестри Наталії після Радіодиктанту національної єдності

“Уявляю, що зараз у її душі”: Ольга Сумська – про хейт на адресу сестри Наталії після Радіодиктанту національної єдностіФото: instagram.com/olgasumska

Під час цьогорічного Диктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня, текст у прямому ефірі читала відома акторка Наталія Сумська. Однак після трансляції в мережі здійнялася хвиля критики – чимало українців поскаржилися, що акторка читала занадто швидко, і вони не встигали записувати слова.

Ситуацію прокоментувала її сестра Ольга Сумська. В коментарі програми “Ранок у великому місті” вона зізналася, що не обговорювала інцидент із Наталією.

“Не обговорювала… Боже, такий хейт і всі новини! Я уявляю, що зараз у її душі. Це жах. Люди взялися покритикувати… Ну трохи швидше прочитала” – каже акторка.

Водночас Ольга припустила, що до події варто було підійти з більшою увагою до темпу читання.

“Може, треба було раніше більш ретельно підготуватися щодо ритму, репетиції – і диктувати це, як дітям у школі”, – додала Ольга.

Ольга Сумська

Також Ольга прокоментувала закиди про те, що вона нібито робила пластичні процедури.

“Я не робила пластику, хоч мені всі закидають: мовляв, жертва пластики. Друзі, жодних швів – можу показати! Просто боюся цього шалено”, зізналася артистка.

Вона уточнила, що користується лише сучасними неінвазивними методами догляду.

“Ін’єкції, процедури, лазерна терапія – сьогодні величезний спектр можливостей. Але все це має бути помірно”, – наголосила Сумська.

Теги: ексклюзив, Ольга Сумська
30.10.2025 12:21

