Віталій Кличко про синів, політику і особисте життя: відверті зізнання мера Києва

На допрем’єрний показ стрічки “Друге дихання” про підйом українських ветеранів на вершину Кіліманджаро завітав мер Києва Віталій Кличко – неочікуваний, але приємний гість на подібних заходах. В інтервʼю журналістці “Ранок у великому місті” Ксенії Малинюк, Кличко ексклюзивно розповів про стосунки з колишньою дружиною, чим зараз займаються його сини, а також про те, чи піде знову в мери.

“Коли хлопці збиралися підкорювати Кіліманджаро, ми зустрічалися в мерії – я їх тоді морально підтримав. Головне, щоб кожен вірив у свої сили”, – розповів Кличко в коментарі програмі “Ранок у великому місті”.

Під час спілкування мер поділився й особистими моментами. Зокрема, розповів про синів. Молодший Максим, якому 20 років, обрав баскетбол, а не бокс.

“Коли твій зріст 2 метри 18 сантиметрів – сам Бог підказує, який спорт вибрати. Тримаю кулаки за його успіхи”, – зізнався мер.

Старший син, 25-річний Єгор Кличко, нещодавно отримав диплом Лондонської школи економіки і продовжив навчання за спеціальністю “бізнес-менеджмент”. Проте Кличко зізнався, що не хотів би, щоб його діти йшли в політику:

“Політика – це велике озеро з лайном. І я не бажаю їм туди потрапити”, – відверто зазначив Кличко.

Щодо власного політичного майбутнього мер столиці відповів загадково.

“Коли закінчиться війна – побачимо. Часто приходжу втомлений додому, дивлюся в дзеркало і думаю: “Тобі це потрібно?” А потім кажу собі – ні, я так просто не здамся”.

Щодо стосунків з ексдружиною, Віталій Кличко зізнався, що після розлучення з Наталією Єгоровою у 2022 році стосунки між ними навіть покращилися.

“Краще, ніж до того. Ми спілкуємося, вирішуємо питання по дітях, розуміємо один одного набагато краще”, – зазначив мер.

Нагадаємо, у серпні 2022 році він розлучився з дружиною, співачкою Наталією Єгоровою, після 25 років шлюбу. Вони мають трьох спільних дітей.