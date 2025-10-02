Найдорожча акторка? Наталка Денисенко назвала свій максимальний гонорар за зйомки

Українська акторка Наталка Денисенко, відома своїми яскравими ролями у серіалах і кіно, нещодавно знову опинилася в центрі уваги. Цього разу – не лише завдяки творчим досягненням, а й через особисті переживання.

У відвертій розмові із Ксенією Малинюк, Наталка розповіла про те, що вже пів року, як офіційно розлучена з актором та колишнім військовослужбовцем Андрієм Федінчиком і це дуже боляче для неї:

“Це дуже боляче. Якщо хтось думає, що мені не болить – то мені дуже болить.”

Втім, з сином пара залишилася в гарних стосунках і виховує його разом.

“Ми виховуємо синочка разом. Все добре. Як домовилися – по днях, по годинах. Єдине, що хочу сказати: Андрій дуже хороший тато. Він робить усе максимально для нашого сина.”

На питання, чому Наталка більше не підписана на екс-чоловіка в Instagram, акторка відповіла коротко:

“Іноді так буває легше. Це мої особисті, якісь штуки.”

Окрім особистого, зірка також поділилася деталями свого професійного життя. Денисенко називають однією з найдорожчих акторок українського кіно. Сама Наталка це відкрито підтверджує: гонорари – немалі.

“Ну якщо за зйомки, то це напевно було 5 тисяч доларів — ну це знімальний день, як рекламний. Це, звичайно, зависокий гонорар — так не платять. Зазвичай у серіалах можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень за зміну. У мене більше”, – зазначила акторка.

На уточнення журналістів, чи може її гонорар сягати 1000 доларів за знімальний день, Наталка відповіла лаконічно:

“Аммм… ну так, майже 1000 доларів.”