“Це правило дискримінаційне”: Оля Полякова прокоментувала відмову Суспільного змінити правила Нацвідбору на Євробачення

Співачка Оля Полякова презентувала у Києві свій новий англомовний трек “Warrior”, створений у співпраці з британськими продюсерами. Під час презентації артистка розповіла в інтервʼю журналістці програми “Ранок у великому місті” Ксенії Малинюк, що готова подати до суду, якщо її не візьмуть на Нацвідбір, а також розповіла з якої родини її зять та прокоментувала сварку з Люлєновим.

За умовами відбору, участь у ньому заборонена виконавцям, які після 2014 року виступали на території росії. Полякова назвала цю норму “застарілою” і такою, що “порушує закон про рівність громадян”.

“Це правило дискримінаційне, ми виграємо сто відсотків. Але я не хочу ні з ким боротися – хочу звернутися до Суспільного і до здорового глузду: змініть це дурне правило, воно вже старе”, – заявила співачка.

Вона також додала, що готова подати до суду, якщо її не допустять до відбору. Полякова переконана: професійні виконавці, які мають досвід і бажання гідно представити країну, повинні мати рівне право на участь у конкурсі.

“Треба дозволити досвідченим артистам, які давно хочуть поїхати на Євробачення, брати участь у нацвідборі. Тоді у нас буде розкішний відбір, і Джамала не буде плакати”, – пожартувала співачка, реагуючи на нещодавню заяву переможниці “Євробачення-2016” про слабкий рівень цьогорічних заявок

Полякова підкреслила, що налаштована серйозно і хоче, аби Суспільне переглянуло правила, щоб дати шанс тим артистам, які готові представляти Україну на міжнародній сцені.

Поки Оля намагається змінити правила українського шоу-бізнесу, її 20-річна донька Маша встигла офіційно вийти заміж за американського бас-гітариста Едена Пассареллі, з яким познайомилася під час навчання у США.

“Хороший хлопчик, працює на трьох роботах, на вихідних – кухар у ресторані. Гарна єврейська сім’я, батько – італієць, мама – ізраїльтянка. У батька був другий по величині рекорд-лейбл у Америці. Ви думали, я не знаю, кого вибирати в родину?” – жартома прокоментувала Полякова.

Водночас співачка опинилася у центрі чергового скандалу: у мережі поширилися чутки, що під час зйомок телешоу вона нібито некоректно висловилася про коміка Івана Люлєнова. Полякова категорично заперечує ці твердження, називаючи їх вигадкою: “Я нікого не ображала, не знаю, хто це придумав. Це, мабуть, піар-кампанія, щоб зробити скандал і привернути увагу до Люлєнова”.