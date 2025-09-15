Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 15.09.2025 13:55
15.09.2025 13:55
Поділитися

Аліна Михайлова прокоментувала скандал із авто

Аліна Михайлова прокоментувала скандал із автоФото: instagram.com/alishamisha

Керівниця медичної служби “Ульф” батальйону “Вовки Да Вінчі”, депутатка Київської міської ради та громадська діячка Аліна Михайлова прокоментувала скандал навколо купівлі автівки Mercedes GLA 200 програмі “Ранок у великому місті”. 

Аліна була нареченою Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла, який загинув під Бахмутом у 2023 році. Нині вона очолює медичну службу, проводить збори для військових і часто виступає на громадських заходах, але нещодавно Михайлова опинилася в центрі скандалу. У березні 2025 року блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує у кримінальних провадженнях СБУ, звинуватив її у тому, що вона нібито придбала автомобіль за $61 тисячу на гроші донаторів.

Михайлова назвала ці закиди наклепом і заявила, що готує судовий позов:

“Ми працюємо з компанією, яка збирає документи, проводить експертизу. І будемо подавати в суд. Тут більше не про покарання, а про захист честі й гідності”.

Вона уточнила, що автівку придбала у кредит, використавши власні кошти:

“Я не приховую ці дані. Машина оформлена на мене, а не на батьків чи друзів. Але й не кічуся цим. Так сталося, що хтось зробив запит і виклав інформацію в мережу. Думаю, це сам Олешко або його соратники”.

За словами Михайлової, вона внесла $25 тисяч власних грошей як перший платіж, що було обов’язковою умовою для отримання кредиту.

Теги: Аліна Михайлова
15.09.2025 13:55

Топ-відео

45:44
44:22
44:04
47:24
Показати ще

Гарячі матеріали

Аліна Михайлова прокоментувала скандал із авто

Сергій Притула розповів про хрещення новонародженого сина Марка і кого візьме за кумів

Анастасія Цимбалару розповіла, з ким відпочивала на Мальдівах

“Вона задоволена і щаслива”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт поділилися подробицями особистого і професійного життя 23-річної доньки Еліни
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Коп з минулого 4 Зараз в ефірі Коп з минулого 4 20:00 Коп з минулого 2 20:50
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ