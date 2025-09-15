Аліна Михайлова прокоментувала скандал із авто

Керівниця медичної служби “Ульф” батальйону “Вовки Да Вінчі”, депутатка Київської міської ради та громадська діячка Аліна Михайлова прокоментувала скандал навколо купівлі автівки Mercedes GLA 200 програмі “Ранок у великому місті”.

Аліна була нареченою Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла, який загинув під Бахмутом у 2023 році. Нині вона очолює медичну службу, проводить збори для військових і часто виступає на громадських заходах, але нещодавно Михайлова опинилася в центрі скандалу. У березні 2025 року блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує у кримінальних провадженнях СБУ, звинуватив її у тому, що вона нібито придбала автомобіль за $61 тисячу на гроші донаторів.

Михайлова назвала ці закиди наклепом і заявила, що готує судовий позов:

“Ми працюємо з компанією, яка збирає документи, проводить експертизу. І будемо подавати в суд. Тут більше не про покарання, а про захист честі й гідності”.

Вона уточнила, що автівку придбала у кредит, використавши власні кошти:

“Я не приховую ці дані. Машина оформлена на мене, а не на батьків чи друзів. Але й не кічуся цим. Так сталося, що хтось зробив запит і виклав інформацію в мережу. Думаю, це сам Олешко або його соратники”.

За словами Михайлової, вона внесла $25 тисяч власних грошей як перший платіж, що було обов’язковою умовою для отримання кредиту.