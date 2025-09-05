“Вона задоволена і щаслива”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт поділилися подробицями особистого і професійного життя 23-річної доньки Еліни

Ведуча новин “Факти ICTV” Оксана Гутцайт вже понад 10 років працює на телеканалі. А цього року у “Фактів” ювілей. В ефірі – 25 років. В ексклюзивному інтерв’ю “Ранку у великому місті” телеведуча поділилася, що залишатися на “Фактах” планує до кінця кар’єри.

“Я працюю на “Фактах” мабуть вже 12 років, і завжди сміюся, кажучи, що звідти мене тільки винесуть вперед ногами. Я там буду до кінця”, – розповіла Оксана.

Також Гутцайт поділилася цікавими подробицями з життя доньки. 23-річна Еліна вже здобула освіту в Україні та за кордоном і тепер працює маркетологом у великій компанії. Дівчина вирішила повернутися жити додому і не планує переїжджати за кордон.

“Не хоче емігрувати зовсім. Вона закінчила вже університет і працює зараз у великій компанії, яка пов’язана з ресторанами. Вона маркетолог, їжею задоволена. Вона щаслива. Нікуди не хоче”, – розповіла ведуча.

Крім того, зірка розповіла про особисте життя доньки. Оксана говорить, що наразі Еліні не бракує уваги з боку хлопців.

“Я не встигаю за її хлопцями. Немає постійного. Вона мені навіть пропонувала познайомити, але я сказала “не треба”. Я коли жаліюся мамі, що у мене був до весілля один… А потім весілля і все. А вона каже мені “не заздри”, – жартома зазначила телеведуча.