Сергій Притула розповів про хрещення новонародженого сина Марка і кого візьме за кумів

Відомий телеведучий, волонтер і громадський діяч Сергій Притула поділився особистим із журналісткою програми “Ранок у великому місті” Ксенією Малинюк. Притула розповів, чому приховував вагітність дружини, коли буде хрещення сина Марка і кого візьме за кумів.

Ще 1 серпня екстелеведучий учетверте став батьком. Дружина Сергія Притули Катерина Сопельник народила йому сина Марка.

Подружжя не афішувало вагітність. Як пояснив сам Сергій, це було свідоме рішення:

“Ми не потребували зайвої уваги. Це дуже щемкий і сенситивний момент. Народила – і слава Богу”.

Притула також зізнався, що хрестини Марка планує провести не одразу:

“Ми вже маємо досвід. Це четверта дитина, тому не поспішаємо. Хочеться, щоб Маркусик трішки підріс і був учасником процесу”.

Щодо майбутніх кумів, Сергій наголосив, що ними стануть близькі друзі родини, а не зірки шоу-бізнесу:

“Ми не обираємо кумів за популярністю. Головне – їхні справи, життєвий шлях і довіра. Це люди, яким довіряєш нести дитину до хреста”.

Нагадаємо, Притула є багатодітним батьком. У нього є старший син Дмитро від першого шлюбу. У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися доньки Соломія та Стефанія, а цього літа син Марко.