Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 12.09.2025 13:34
12.09.2025 13:34
Поділитися

Анастасія Цимбалару розповіла, з ким відпочивала на Мальдівах

Анастасія Цимбалару розповіла, з ким відпочивала на МальдівахФото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Акторка Анастасія Цимбалару, відома за ролями у серіалах ICTV2 “Дільничний з ДВРЗ”, “Майор Сковорода”, “Морська поліція. Чорноморськ” стала амбасадоркою міжнародного кінофестивалю “ОКО”. Бессарабська батьківщина фестивалю – український Болград на Одещині, де народилася сама акторка. В інтервʼю “Ранку у великому місті” Цимбалару розповіла про рідне місто, святкування 33-го дня народження і з ким провела омріяну відпустку на Мальдівах.

“Я з Болграду, з Одещини, і організатори теж звідти. Нам хочеться розповісти про наш край, наші традиції, наші народи. Бо на Одещині живуть не тільки українці, а й болгари, молдавани, гагаузи”, – розповіла Анастасія.

Акторка додала, що в рідному місті й досі мешкає її бабуся, яка рік гостювала у Києві.

Напередодні фестивалю Цимбалару відсвяткувала свій 33-й день народження. Спершу – у родинному колі, а згодом із друзями.

“У мене були думки зробити велику подію зі збором коштів. Але я так часто перебуваю серед великої кількості людей, що цього разу хотілося день присвятити собі та родині”, – поділилася акторка.

Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Після свята вона вирушила на Мальдіви, здійснивши давню мрію.

“Класно відпочила, релакснула. Хоча дорога була важка: дві доби, три літаки і автобус. Але воно того вартувало – я чекала цієї поїздки 10 років. Звісно, була там із родиною. А квіти, які ви могли побачити, подарував готель”, – з усмішкою згадує Анастасія.

Також по темі: “Вона задоволена і щаслива”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт поділилися подробицями особистого і професійного життя 23-річної доньки Еліни Христина Остапчук розповіла, як поділила будинок з ексчоловіком Володимиром Остапчуком Андрій Бєдняков вперше прокоментував стосунки з ексдружиною після її повернення з дітьми із США
Теги: Анастасія Цимбалару
12.09.2025 13:34

Топ-відео

44:22
44:04
47:24
46:57
Показати ще

Гарячі матеріали

Анастасія Цимбалару розповіла, з ким відпочивала на Мальдівах

“Вона задоволена і щаслива”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт поділилися подробицями особистого і професійного життя 23-річної доньки Еліни

Христина Остапчук розповіла, як поділила будинок з ексчоловіком Володимиром Остапчуком

Про чотири одруження, кума екс-президента і справжніх друзів серед акторів: Іво Бобул завітав до зіркового проєкту «55 за 5» на каналі ICTV2
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Кінг-Конг Зараз в ефірі На трьох 18:00 Троя 19:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ