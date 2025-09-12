Анастасія Цимбалару розповіла, з ким відпочивала на Мальдівах

Акторка Анастасія Цимбалару, відома за ролями у серіалах ICTV2 “Дільничний з ДВРЗ”, “Майор Сковорода”, “Морська поліція. Чорноморськ” стала амбасадоркою міжнародного кінофестивалю “ОКО”. Бессарабська батьківщина фестивалю – український Болград на Одещині, де народилася сама акторка. В інтервʼю “Ранку у великому місті” Цимбалару розповіла про рідне місто, святкування 33-го дня народження і з ким провела омріяну відпустку на Мальдівах.
“Я з Болграду, з Одещини, і організатори теж звідти. Нам хочеться розповісти про наш край, наші традиції, наші народи. Бо на Одещині живуть не тільки українці, а й болгари, молдавани, гагаузи”, – розповіла Анастасія.
Акторка додала, що в рідному місті й досі мешкає її бабуся, яка рік гостювала у Києві.
Напередодні фестивалю Цимбалару відсвяткувала свій 33-й день народження. Спершу – у родинному колі, а згодом із друзями.
“У мене були думки зробити велику подію зі збором коштів. Але я так часто перебуваю серед великої кількості людей, що цього разу хотілося день присвятити собі та родині”, – поділилася акторка.
Після свята вона вирушила на Мальдіви, здійснивши давню мрію.
“Класно відпочила, релакснула. Хоча дорога була важка: дві доби, три літаки і автобус. Але воно того вартувало – я чекала цієї поїздки 10 років. Звісно, була там із родиною. А квіти, які ви могли побачити, подарував готель”, – з усмішкою згадує Анастасія.