Христина Остапчук розповіла, як поділила будинок з ексчоловіком Володимиром Остапчуком

У столиці презентували «Книгу-мандрівку. Українці» – збірку історій про видатних постатей, які залишили слід у культурі та житті країни. На заході журналістка Ксенія Малинюк поспілкувалася з Христиною Остапчук, яка розповіла «Ранку у великому місті» про врегулювання майнових питань із колишнім чоловіком – телеведучим Володимиром Остапчуком.

За її словами, сторонам вдалося досягти згоди щодо спільно нажитого будинку в одному з елітних котеджних містечок. Попри тривалу відмову ведучого ділити нерухомість із колишньою дружиною, у березні 2025 року питання вирішили мирним шляхом, без суду.

“Будинок поділений згідно договору спільного майна подружжя, тому домовлятися вже не треба, ми вже його поділили. Тобто коли його продамо, кошти поділимо навпіл – по одній другій частині відповідно до договору спільного майна подружжя”, – пояснила Христина.

Конфлікт навколо нерухомості певний час обговорювався і в мережі. Третя дружина Остапчука, Катерина, публічно захищала чоловіка, заявляючи, що Христина «забагато вимагає». Вона стверджувала, що колишня дружина не вкладала гроші у будівництво, а її частка у $120 тисяч була фактично подарована Володимиром.

Попри гострі висловлювання, згодом жінки помирилися онлайн і публічно перепросили одна одну.

Водночас Христина наголосила, що не бажає повертатися до цієї теми:

“Я не обговорюю цю ситуацію. І взагалі усе, що стосується мене, я щиро говорю у своєму Instagram”.

