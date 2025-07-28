“Це дуже болісна для мене тема”: акторка Катерина Вишнева відверто про хейт і проблеми зі здоровʼям

Відома українська акторка, зірка серіалу “Просто Надія” Катерина Вишнева, яка зараз знімається у 2-ому сезоні хітового серіалу на ICTV2 “АТП Перевізники”, а також серіалі “Служба 112”, нещодавно наважилася на відвертість – і за це отримала шквал критики. В інтервʼю журналістці програми “Ранок у великому місті” Ксенії Малинюк, зірка розповіла детальніше про хейт від підписників у соцмережах.

Справа в тому, що до 2022 року Катерина не переходила на українську. Це щире зізнання викликало несподівану хвилю хейту в мережі. Після розмови з журналісткою Аліною Доротюк, Вишнева прочитала чимало в’їдливих коментарів. Але акторка не заперечує своєї помилки:

“Так, мені соромно. Я визнаю це. І вважаю, що ніколи не пізно перейти на українську”, – сказала Вишнева.

Проте хейт не обмежився лише мовною темою. Користувачі перейшли на особисте: почали ображати і її чоловіка, намагаючись “відправити” його на фронт. Відповідь Катерини була миттєвою:

“Мені писали, що я б так не говорила, якби мій чоловік ховався в окопі. Камон, він уже там! Мені бажали здохнути в окопі. Це страшно, але це реальність нашого інтернету”, – з болем зізналася акторка.

В інтервʼю Вишнева також розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям, які довгий час тримала в таємниці. За її словами, вона перенесла три операції в онкоцентрі, після того як у неї виявили пухлини.

“Це була не онкологія, але пухлини були на межі. Ми встигли їх спіймати. Зараз усе під контролем, але я постійно проходжу обстеження, бо нові можуть з’явитися будь-коли”, – додала вона.

Катерина зізнається, що розповідати про таке непросто. Це ніби виставити свою вразливість напоказ. Але її щирість має конкретну мету:

“Я бачу багато фальші навколо. Тому вирішила не грати. Якщо моя відкритість змусить когось звернутися до лікаря вчасно – це того варте”.

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