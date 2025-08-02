Про чотири одруження, кума екс-президента і справжніх друзів серед акторів: Іво Бобул завітав до зіркового проєкту «55 за 5» на каналі ICTV2

Сьогодні, 31 липня, в гостях у зіркового проєкту «55 за 5» і його ведучої Аліни Шаманської – відомий український співак і композитор, Народний артист України Іво Бобул. Щиро і чесно він відповів на питання про чотирьох дружин, сина і його хрещеного батька – екс-президента Леоніда Кучму, а також припустив, що сам пан Кучма зміг би завершити війну. Про зраду і пробачення, свої пісні і молодих виконавців та інше – у відвертому інтерв’ю Іво Бобула, що виходить в програмі «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2

Ведуча і блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська у проєкті “55 за 5” ставить 55 гострих несподіваних питань Народному артисту України, відомому співаку і композитору Іво Бобулу. У музиканта – лише 5 хвилин, щоб розказати про дружбу і любов, хейт і те, що вважає для себе неприйнятним.

На останніх хвилинах інтерв’ю на прохання Аліни Іво Бобул заспівав декілька рядків своєї пісні.

Про кохання свого життя і одруження

Іво розказав, що 4 рази був одружений, а при розлученні своїм екс-дружинам залишав квартири. Дав чесну відповідь на питання: «Чи правда, що відома співачка Лілія Сандулеса – кохання усього його життя?»

Про кума Леоніда Кучму, який міг би закінчити війну, якщо…

Народний артист розповів, як президент Леонід Кучма став хрещеним батьком його сина, чи вітає хрещеника з днями народження і що дарує.

А також пан Бобул вважає, що президент Кучма завершив би цю війну, якщо був би президентом України, і пояснив свою точку зору.

Про молодих артистів

Відомий музикант розповів, чого саме не вистачає молодим артистам, з кого їм треба брати приклад, кого з них він слухає. І розкрив, чи є у нього друзі в шоу-бізнесі.

Нагадаємо, щочетверга в програмі «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2 виходить проєкт «55 за 5», який веде відома блогерка і журналістка Аліна Шаманська. Раніше гостями Аліни були Сергій Притула, Олена Кравець, Олексій Суханов, Тарас Тополя та ін.

Випуски програми можна подивитися на YT-каналі «Ранок у великому місті».