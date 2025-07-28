Андрій Бєдняков вперше прокоментував стосунки з ексдружиною після її повернення з дітьми із США

Український телеведучий і актор Андрій Бєдняков розповів, як зараз складаються його стосунки з колишньою дружиною – телеведучою та блогеркою Анастасією Короткою. Після 16 років стосунків, з яких 10 – у шлюбі, пара офіційно розлучилася. Проте навіть після розриву вони зберегли доброзичливі стосунки, що особливо важливо для їхніх дітей – 9-річної Ксенії та 3-річного Остапа.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці програми “Ранок у великому місті” Ксенії Малинюк, Бєдняков зазначив, що з Анастасією вони не мали конфлікту, тож і примирення як такого не потребували. За його словами, вони продовжують спілкуватися й бачитися після того, як Коротка з дітьми повернулася з США, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення.

“Для примирення ми мали б посваритися, а ми не робили цього. Ми в хороших, добрих стосунках. Вони зараз тут, вони повернулися, і ми бачимося. Думаю, що так, назавжди. Їм лячно останні дні, бо біля нас дуже гучно. Подивимося, що буде далі”, – поділився ведучий.

Попри складні обставини останніх років, експодружжя продовжує спільно виховувати дітей та демонструє взаємну повагу. Сам Бєдняков після вторгнення залишився в Україні й активно долучився до волонтерської діяльності. Коли ж у листопаді стало відомо про розлучення пари, ведучий попросив поважати їхню приватність, наголосивши, що “поливати один одного брудом” вони не збираються.

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