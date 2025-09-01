Як правильно зберігати продукти харчування

У кожного в житті таке бувало, що купуєш якісь продукти, а вони псуються буквально на наступний день. Це відбувається, коли ти неправильно їх зберігаєш. Ранок у Великому Місті розповість як правильно зберігати продукти, щоб вони довго не псувалися.

Організуй свій холодильник

Велику роль відіграє правильне розташування продуктів у холодильнику. Наприклад, яблука, груші, банани, інжир, сливи, авокадо та помідори не можна зберігати з іншими фруктами чи овочами, адже вони виділяють велику кількість етилену.

Етилен – газ, який пришвидшує дозрівання овочів та фруктів.

Тож продукти, перераховані вище, варто зберігати окремо від інших, аби ті не псувалися раніше.

Розміщення продуктів у холодильнику залежить від їх типу, а також від температури.

М’ясо та рибу слід тримати в найбільш холодній частині холодильника, бажано в спеціальному відділенні.

Але, якщо ти не збираєшся приготувати м’ясо та рибу протягом доби, то краще помістити їх до морозильної камери.

Внизу холодильника, де температура зазвичай трохи вища, зберігаються овочі та фрукти (але не всі з них варто тримати в холодильнику, читай нижче).

Яйця та молочні продукти краще зберігати в глибині холодильника, а не на дверцятах. Дверцята – найбільш нестабільне місце за температурою, адже при відкриті холодильника температура там постійно підіймається.

Обов’язково мийте яйця з милом і насухо протирайте перед тим, як прибрати їх в холодильник.

Бруд, що залишається на яйцях, може стати джерелом небезпечної хвороби – сальмонельозу.

Вже приготовані страви варто зберігай у закритих контейнерах, тоді в холодильнику буде менше неприємного запаху та менша ймовірність розмноження бактерій.

Холодильник варто мити хоча б раз на місяць. Не забувай регулярно перевіряти термін придатності продуктів.

Хліб та мучні продукти

Часто буває, що купив ввечері хлібину, а вранці на ній з’явилася цвіль або він зачерствів. Щоб такого не було, його потрібно зберігати в хлібниці з хорошою вентиляцією або в пакеті, краще паперовому, тоді він не зачерствіє.

Не варто зберігати хліб у холодильнику, адже так ти пришвидшиш його черствіння.

Те саме стосується різних булочок без начинки.

А от пиріжки з м’ясною або кисломолочною начинкою краще зберігати в холодильнику.

Щоб печиво довго зберігалося, до нього треба положити скибку хлібу. Печиво буде поглинати вологу з хліба і залишатися м’яким.

Крупи

Усі крупи після придбання варто пересипати до спеціальних ємностей, а не тримати в пакетах.

Не варто запасатися великою кількіть круп, адже в них можуть з’явится черв’яки, особливо в теплу погоду.

Крупи не можна тримати там, де підвищена вологість.

Олія

Усі види олій – оливкова, кукурудзяна, соняшникова, та інші – мають різні терміни зберігання залежно від способу переробки.

Будь-який вид олії, виготовленої способом холодного віджиму, має набагато менший термін придатності, ніж рафінована.

Завжди звертай увагу на дати, які вказані на пляшці. Багато виробників ставлять дві дати: одна – коли олія віджата, інша – коли вона розлита по пляшках.

Тримай олію в прохолодних темних місцях з температурою не вище 18°С.

Овочі

Картопля у великих кількостях збережеться довго лише в погребі чи підвалі з температурою від 2° до 7°С. Більш висока температура спровокує проростання бульб.

Якщо на картоплю буде потрапляти сонячне світло, то вона може стати навіть отруйною, тому що під дією ультрафіолету в картоплі посилюється вміст соланіну.

Невелику кількість картоплі тримай в холодильнику, але не довше тижня.

Капусту варто тримати в холодильнику, але не в пакеті, бо тоді вона швидко почне гнити.

Моркву перед зберіганням слід вимити та просушити. Зберігати її потрібно в герметичних пакетах, в холодних місцях. Помаранчевий овоч пробуде в холодильнику довго, якщо на нього не буде потрапляти повітря.

Цибулю потрібно тримати в сухому місці при кімнатній температурі, а не в холодильнику.

Якщо залишилась очищена цибуля чи часник, то їх слід скласти в лоток з кришкою або поліетиленовий пакет і помістити у холодильник, тоді вони можуть зберігтися ще кілька днів.

Помідори варто зберігати при кімнатній температурі (тільки в тіні) і «догори ногами», а не в холодильнику, тоді вони будуть не такими рихлими, а їх смак і колір покращаться.

Якщо зберігати помідори таким чином, то в них потрапляє менше повітря і вони довше зберігають свіжість.

Огірки варто тримати в холодильнику, оптимальна температура від 4-6°С. При більш низьких температурах зберігання огірки переохолоджуються, а м’якоть стає слизькою.

Фрукти

Будь-які фрукти або ягоди тримають у холодильнику в перфорованих пакетах або в спеціально для цього відведених контейнерах. Миють їх тільки перед самим вживанням.

Яблука, груші, банани, цитрусові не обов’язково тримати в холодильнику, їх можна зберігати при кімнатній температурі.

Сухофрукти

Ізюм, чорнослив, курагу, сушені яблука та груші треба зберігати так, щоб у них не оселилися жучки. Шкідники ніколи не заведуться у солодких запасах, якщо вони будуть знаходитися в попередньо підготовлених тканинних мішечках.

Всі мішечки слід прокип’ятити у каструлі з великим вмістом солі приблизно двадцять хвилин і висушити, не викручуючи.

Такі мішечки корисні ще тим, що в них не загубляться ні смак, ні аромат сухофруктів.

Мед

Якщо ти купив(ла) рідкий мед влітку, треба добре підготуватися до збереження його цілющих властивостей протягом року.

Якщо ти його будеш тримати понад один рік і не будеш дотримуватися умов зберігання, то корисні властивості зникнуть і у тебе буде просто замінник цукру.

Найкраща температура зберігання меду 10°С. Оптимальне місце – холодильник або інше прохолодне місце, добре вентильоване, де відсутні сторонні запахи та не проникає сонячне світло.

Зелень

Щоб зберегти петрушку, кріп, базилік, щавель та інші ваші улюблені види зелені в такому вигляді, як ніби вони тільки-но зрізані з грядки, треба їх поставити у склянку з водою, як букет, і можна тримати так в холодильнику кілька днів.

Також кріп та шпинат можна заморожувати.

Сири

Твердий

Може для когось це буде новиною, але сир можна назвати живою істотою – він дихає, потіє і старіє.

Коли сир загорнутий в поліетилен, він перестає дихати, адже не має такої можливості.

У кращому випадку – він втратить свій смак, в гіршому — в ньому заведуться шкідливі бактерії, краще перекласти його з поліетиленової упаковки відразу після того, як принесли додому.

Після того, як ви зняли поліетиленову плівку, треба у щось загорнути сир, щоб він не висох. Альтернативою пластику може стати пергамент. Він пропускає достатньо повітря для «дихання» і, одночасно, не дозволить сиру висохнути.

Сир із цвіллю

Такий вид сиру має досить різкий смак і аромат, тому варто тримати його трохи далі від інших продуктів. Щоб всі продукти в холодильнику не пропахли вашим улюбленим сиром, краще всього загорнути в пергамент і прибрати в контейнер.

М’які сири

Плавлені та м’які сири можна зберігати в тих пластмасових контейнерах, у яких ви їх придбали.

Лайфхаки

Перед тим як прибрати в морозильну камеру броколі, селеру або салат, загорніть їх в фольгу. Так вони зможуть залишатися свіжими протягом 4 тижнів.

Якщо ти використовуєш тільки половину авокадо, то іншу поклади до холодильнника, а перед тим змаж соком лимона та загорни харчовою плівкою. Це допоможе запобігти швидкому потемнінню.

До миски з салатом поклади паперовий рушник. Він буде вбирати зайву вологу і це зможе продовжити життя зелені.

Перед тим, як прибрати ягоди в холодильник, занур їх на кілька секунд у воду з оцтом (краще яблучним) у пропорції 1:3 (3 частини води на 1 частину оцту). Оцет знищить бактерії, через які ягоди псуються і пліснявіють.

Зберігай свіжі гриби в коричневих паперових пакетах. Папір вбере зайву вологу з грибів і вони довше залишатимуться свіжими.

Якщо ти купив(ла) гілку бананів, то краще розірвати їх по одному. Так вони зможуть зберегтися довше.

