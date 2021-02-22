Пожива для розуму: 5 продуктів, що покращують роботу мозку

Список продуктів, які допоможуть поліпшити роботу мозку і використовувати його ресурси на максимум.

Багато досліджень показують: регулярне вживання деяких харчових продуктів здатне поліпшити вашу пам’ять, підвищити концентрацію уваги й навіть запобігти хворобі Альцгеймера.

Тож якщо раптом ти відчуваєш, що не можеш зосередитися на роботі, згадай, чи є у тебев холодильнику… цибуля! Ну добре, не лише цибуля покращує роботу, стимулюючи розумову працездатність.

Ми підібрали для тебе топ-5 корисних продуктів для мозку. Вони багаті на антиоксиданти, мінерали й вітаміни. Ця їжа забезпечить підвищену ефективність твого мозку.

Продукти, корисні для мозку

Цибуля: забудь про запах, згадай про ясний розум

Якщо ти не їси її через запах з рота – тоді обирай: ризик серцево-судинних захворювань чи зіпсований день для цибулененависника.

Вчені не рекомендують заміняти цибулю у своєму раціоні чимось іншим. Особливо, якщо твоя робота пов’язана з розумовими, а не фізичними навантаженнями.

Річ у тому, що цибуля містить рекордну кількість фолату (або вітаміну B9). Доведено, що ця речовина покращує приплив крові до мозку, знижуючи при цьому ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Кава – супернапій для концентрації уваги

Твоя ранкова чашка кави не просто бадьорить.

Дослідження, проведене у 2014 році, показало, що у тих, хто вживає близько двох чашок кави (з кофеїном), поліпшуються результати когнітивних тестів, підвищується концентрація уваги.

Насправді, кавовий напій – це ноотроп, речовина, що здатна підсилювати розумові здібності. Більшість ноотропів продаються в аптеках як лікарські засоби, але кофеїн є просто на твоїй кухні.

Куркума допомагає регенерації клітин мозку

Колись вважалось неможливим створення нових нейронних зв’язків в дорослому віці. Але нещодавно вчені з’ясували, що нейрони все ж можуть продовжувати формувати нові шляхи й у дорослому віці.

Одним із головних факторів, що впливають на відновлення клітин мозку, є нейротрофічний фактор мозку (BDNF).

Дослідження, опубліковані на Brain MD Health, показали, що куркума не тільки усуває запальні процеси в організмі, але і допомагає підвищувати рівень цього BDNF. Іншими словами, звичайна куркума допомагає в регенерації клітин головного мозку.

Регулярне вживання цієї спеції призводить до поліпшення пам’яті й роботи мозку в цілому, а також до зниження ризику дегенеративних процесів.

Волоські горіхи зупинять деградацію

Всі горіхи корисні для організму, адже це відмінне джерело корисних жирів. Але, якщо ми говоримо про хорошу роботу мозку, то волоські горіхи повинні стояти в пріоритеті. Вони багаті на альфа-ліноленову кислоту та Омега-3.

Дослідження, опубліковане у 2015 році, показує зв’язок між збільшенням споживання волоських горіхів з поліпшеними показниками роботи мозку.

Крім того, якщо організм не отримує антиоксидантів, з віком це може привести до пошкодження клітин вільними радикалами.

Звідси беруть початок дегенеративні процеси. І саме тому споживання антиоксидантів з цілісних харчових продуктів, таких як волоські горіхи, таке важливе.

Насіння льону: приплив крові до мозку й профілактика інсульту

Ще один рослинний продукт, який є рекордсменом за вмістом Омега-3 і альфа-ліноленової кислоти (ALA).

Насіння льону допомагає знизити кров’яний тиск і покращує приплив крові до мозку.

Через ці ж властивості насіння льону рекомендують вживати з метою профілактики інсультів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для зору.

Фото: Pixabay

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