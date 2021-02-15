Швидко і смачно: рецепти з недорогих продуктів

Недорогі страви – найкращі рецепти від Ранку у Великому Місті.

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Хочете, щоб страва була смачною і не коштувала цілий статок?

Ранок у Великому Місті склав підбірку апетитних і недорогих рецептів, які зможе приготувати кожен.

Найкращі рецепти з недорогих продуктів

Картопля по-селянськи

Інгредієнти:

10-12 картоплин.

Сіль, перець, копчена паприка, прованські трави – за смаком.

Борошно – 1 столова ложка.

Олія соняшникова.

Часник – 2-3 зубчики.

Приготування:

Часник чистимо, дрібно нарізаємо ножем або тиснемо в часникодавці. Картоплю добре миємо, але не чистимо, ріжемо на шматочки. Кидаємо картоплю у киплячу воду на 5-7 хвилин. Важливо, щоб шматочки залишалися твердими, не потрібно варити картоплю до повної готовності. В окремій посудині змішуємо спеції з олією й борошном. Але солі не додаємо. Дістаємо картоплю і повністю висушуємо. Найзручніше це зробити з допомогою паперових рушників. Важливо, щоб картопля не була «мокрою», води у ній має бути якомога менше. Відправляємо картоплю в підготовлену суміш з олією, добре перемішуємо, розкладаємо на деко на пергаментний папір кожен шматок окремо. Тільки тепер щедро солимо. Цього не слід робити раніше, щоб картопля не пустила сік від солі. А коли шматки трохи просочилися олією, вони вже не так сильно будуть вбирати сіль. Випікаємо картоплю в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин у режимі «гриль». Потім збільшуємо температуру до максимуму, додаємо часник і випікаємо ще 3-5 хвилин. Картопля має стати рум’яною.

Кабачкові оладки

Інгредієнти:

2-3 невеличкі кабачки.

1 яйце.

3-4 столові ложки борошна.

Сіль, чорний перець – за смаком.

Часник – 2-3 зубчики.⠀

Приготування:

Кабачки почистити та натерти на дрібній тертці, посолити та залишити на декілька хвилин, щоб вони пустили сік. Сік зцідити, додати борошно, перемішати. Додати яйце, часник та поперчити за смаком. Розігріти сковорідку, налити олію, викласти столовою ложкою оладки та обжарити з обох боків до золотавої скоринки. Подавати зі сметаною, грецьким йогуртом або сметанковим соусом, змішавши при цьому сметану, сіль, кріп та часник.

Гарбузовий крем-суп

Цибуля.

2 зубчики часнику.

Вершкове масло.

Олія.

1 кг гарбуза.

1 літр води.

Сіль, перець, лавровий лист – за смаком.

200 мл вершків жирності 20% і більше.

Приготування:

Підсмажуємо цибулю та 2 тертих зубчики часнику на олії і вершковому маслі. Додаємо порізаний гарбуз та заливаємо водою. Тушкуємо. Додаємо сіль і перець, подрібнений лавровий лист та міксуємо блендером, поки гарбуз не стане м’яким. Вливаємо 200мл вершків та знову міксуємо. Наприкінці можна додати мускатний горіх чи трохи цукру, якщо гарбуз несолодкий.

Бананові панкейки

Інгредієнти:

Молоко – 350 мл.

Борошно – 180 грамів.

Олія – 2 столові ложки.

Яйце – 1 штука.

Цукор – 1 столова ложка.

Сіль – дрібка.

Розпушувач – 1 чайна ложка.

Банан – 1 штука.

Приготування:

Все перемішати і смажити на розігрітій сковорідці! Прикрасити бананами, горіхами, медом.

Шоколадний фондан

Інгредієнти:

70 грамів темного шоколаду або молочного.

70 грамів вершкового масла.

1 яйце + 1 жовток.

25 грамів цукру.

20 гр борошна.

Приготування:

Pаздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. Шоколад з вершковим маслом розтопіть на водяній бані В іншій посудині збийте яйце і жовток із цукром. Влийте розтоплений шоколад до яєчної суміші і добре перемішайте, потім просійте борошно і знову перемішайте. Повинна вийти тягуча консистенція. Форми для випічки змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном або какао, розподіліть тісто по формах приблизно на 2/3 і поставте до духовки на 7-8 хвилин при 190 градусах. Акуратно переверніть формочку з фонданом на тарілку і подавайте з морозивом.

Важливий момент: фондан повинен піднятися, схопитися по краях, а серединка повинна «тремтіти». Відкривайте духовку і перевіряйте на готовність саме так. Час випікання залежить від діаметра формочки. Що більша форма, то довший час випікання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рецепти корисного печива.

Фото: Pexels

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