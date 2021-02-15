Швидко і смачно: рецепти з недорогих продуктів

Недорогі страви – найкращі рецепти від Ранку у Великому Місті.
Плануєте поповнити свою кулінарну скарбницю новими рецептами?
Хочете, щоб страва була смачною і не коштувала цілий статок?
Ранок у Великому Місті склав підбірку апетитних і недорогих рецептів, які зможе приготувати кожен.
Найкращі рецепти з недорогих продуктів
Картопля по-селянськи
Інгредієнти:
- 10-12 картоплин.
- Сіль, перець, копчена паприка, прованські трави – за смаком.
- Борошно – 1 столова ложка.
- Олія соняшникова.
- Часник – 2-3 зубчики.
Приготування:
- Часник чистимо, дрібно нарізаємо ножем або тиснемо в часникодавці.
- Картоплю добре миємо, але не чистимо, ріжемо на шматочки.
- Кидаємо картоплю у киплячу воду на 5-7 хвилин. Важливо, щоб шматочки залишалися твердими, не потрібно варити картоплю до повної готовності.
- В окремій посудині змішуємо спеції з олією й борошном. Але солі не додаємо.
- Дістаємо картоплю і повністю висушуємо. Найзручніше це зробити з допомогою паперових рушників. Важливо, щоб картопля не була «мокрою», води у ній має бути якомога менше.
- Відправляємо картоплю в підготовлену суміш з олією, добре перемішуємо, розкладаємо на деко на пергаментний папір кожен шматок окремо.
- Тільки тепер щедро солимо. Цього не слід робити раніше, щоб картопля не пустила сік від солі. А коли шматки трохи просочилися олією, вони вже не так сильно будуть вбирати сіль.
- Випікаємо картоплю в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин у режимі «гриль». Потім збільшуємо температуру до максимуму, додаємо часник і випікаємо ще 3-5 хвилин. Картопля має стати рум’яною.
Кабачкові оладки
Інгредієнти:
- 2-3 невеличкі кабачки.
- 1 яйце.
- 3-4 столові ложки борошна.
- Сіль, чорний перець – за смаком.
- Часник – 2-3 зубчики.⠀
Приготування:
- Кабачки почистити та натерти на дрібній тертці, посолити та залишити на декілька хвилин, щоб вони пустили сік.
- Сік зцідити, додати борошно, перемішати. Додати яйце, часник та поперчити за смаком.
- Розігріти сковорідку, налити олію, викласти столовою ложкою оладки та обжарити з обох боків до золотавої скоринки.
- Подавати зі сметаною, грецьким йогуртом або сметанковим соусом, змішавши при цьому сметану, сіль, кріп та часник.
Гарбузовий крем-суп
- Цибуля.
- 2 зубчики часнику.
- Вершкове масло.
- Олія.
- 1 кг гарбуза.
- 1 літр води.
- Сіль, перець, лавровий лист – за смаком.
- 200 мл вершків жирності 20% і більше.
Приготування:
- Підсмажуємо цибулю та 2 тертих зубчики часнику на олії і вершковому маслі.
- Додаємо порізаний гарбуз та заливаємо водою. Тушкуємо.
- Додаємо сіль і перець, подрібнений лавровий лист та міксуємо блендером, поки гарбуз не стане м’яким.
- Вливаємо 200мл вершків та знову міксуємо.
- Наприкінці можна додати мускатний горіх чи трохи цукру, якщо гарбуз несолодкий.
Бананові панкейки
Інгредієнти:
- Молоко – 350 мл.
- Борошно – 180 грамів.
- Олія – 2 столові ложки.
- Яйце – 1 штука.
- Цукор – 1 столова ложка.
- Сіль – дрібка.
- Розпушувач – 1 чайна ложка.
- Банан – 1 штука.
Приготування:
- Все перемішати і смажити на розігрітій сковорідці!
- Прикрасити бананами, горіхами, медом.
Шоколадний фондан
Інгредієнти:
- 70 грамів темного шоколаду або молочного.
- 70 грамів вершкового масла.
- 1 яйце + 1 жовток.
- 25 грамів цукру.
- 20 гр борошна.
Приготування:
- Pаздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів.
- Шоколад з вершковим маслом розтопіть на водяній бані
- В іншій посудині збийте яйце і жовток із цукром.
- Влийте розтоплений шоколад до яєчної суміші і добре перемішайте, потім просійте борошно і знову перемішайте. Повинна вийти тягуча консистенція.
- Форми для випічки змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном або какао, розподіліть тісто по формах приблизно на 2/3 і поставте до духовки на 7-8 хвилин при 190 градусах.
- Акуратно переверніть формочку з фонданом на тарілку і подавайте з морозивом.
Важливий момент: фондан повинен піднятися, схопитися по краях, а серединка повинна «тремтіти». Відкривайте духовку і перевіряйте на готовність саме так. Час випікання залежить від діаметра формочки. Що більша форма, то довший час випікання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про рецепти корисного печива.
Фото: Pexels