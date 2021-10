Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження

Економія на їжі моментально викликає у нас внутрішній протест, попри всі раціональні міркування.

Виправдовуючи цей протест, ми пояснюємо його тим, що, мовляв, урізання раціону завдасть шкоди нашому здоров’ю.

Але це капризний голос внутрішнього гедоніста протестує проти того, щоб в нього відібрали одну з головних радостей в житті – смачну їжу.

Так, економією теж можна заподіювати шкоди здоров’ю (якщо перейти на картоплю і дешеві макарони), але якщо економити з розумом, твоє самопочуття і тонус організму можуть навіть покращитися.

Що значить “економити на їжі”? Та й чи потрібно, якщо це нібито основна стаття сімейних витрат. Так, потрібно.

Як правильно економити на продуктах? І які продукти – абсолютно зайві у твоєму раціоні?

Читай в добірці Ранку у Великому Місті.

Менше: білої випічки, булочок і печива, кексів, тортів.

Більше: простого грубого хліба, хліба з зернами, кунжуту.

Випікати хліб самостійно зважаться (та й захочуть) далеко не всі, а ось опанувати мистецтво пекти прості пироги “з нічого” з начинкою з бюджетних яблук або капусти буде дуже корисно.

Плюсом буде вживання сезонних овочів і фруктів, заморожених овочів.

Питання сезонності для овочів і фруктів – ключове. Пильно стеж за тим, що дозріває в поточний період, і підлаштовуй свій раціон під ці продукти.

По-перше, це відмінний спосіб заощадити, по-друге, такі овочі та фрукти, як правило, піддаються найменшій обробці для зберігання. А тому їх хочуть швидше продати.

Менше: напівфабрикатів (ковбаси, рулети, пельмені), копченостей, елітних сортів риб, дорогих морепродуктів та м’ясних делікатесів за захмарними цінами.

Більше: чистого м’яса та риби.

Все просто: купуєш м’ясо і рибу в самому початковому вигляді, а потім витрачаєш час і зусилля на те, щоб добре приготувати те й інше.

Запікаєш і тушкуєш рибу, готуєш голубці з м’ясом, привчаєш себе робити бутерброди та салати з відвареної курячою грудкою.

Це дуже корисно для здоров’я і не менш корисно для бюджету.

Менше: всіх штучних солодощів з цукром.

Більше: сухофруктів, домашньої випічки з сезонними фруктами.

Запечені яблука, пиріжки з сезонними персиками або грушами, доданий в кашу чорнослив – все це недорого, солодко і не так шкідливо для організму.

Менше: дорогих сирів та йогуртів, молочних солодощів.

Більше: кефіру, ряжанки, кисломолочного сиру.

У продуктах зі списку “плюс” є всі корисні елементи, що містяться в молочній групі, але при цьому вони більш корисні, тому що не містять цукру і добавок, і дешеві.

Вибираючи їх, ти нічого не втрачаєш, крім оманливо привабливого смаку всяких там йогуртів зі смаком маракуї, ананаса і манго.

Менше: чаю в пакетиках, газованої води, соку в упаковках.

Більше: розсипного чаю для заварювання, свіжовичавленого соку, влітку – чистої води.

Для вгамування фізіологічної спраги немає нічого кращого за чисту воду, а розсипного чаю при заварюванні вистачає на довший час, ніж того, що ж в пакетиках.

Вичавлений з двох не найпривабливіших на вигляд апельсинів сік, змішаний в пропорції 1: 1 з водою, – штука у сто раз корисніша, ніж сік з пакету, і порівняно недорога.

Є величезна група продуктів, від яких ти можеш повністю відмовитися без найменшої шкоди для здоров’я. Ось лише частина з них:

Якщо ти звик/ла їсти такі продукти, то без них тобі буде сумно і тоскно. Але організм тільки спасибі скаже за цю жертву в ім’я бюджету та здоров’я.

1. Не купуй продуктів більше, ніж ти зможеш з’їсти.

2. Складай список необхідних продуктів.

3. Купуй продукти з тривалим терміном зберігання невеликими гуртовими партіями.

4. Порівнюй ціни в магазинах.

5. Порівнюй ціни виробників.

6. Перевіряй якість товару.

7. Зіставляй вартість і вагу продукту.

8. Перевіряй термін придатності.

9. Не купуй продукти в щільній упаковці – будь-яка упаковка коштує грошей. І чим щільніша упаковка, тим дорожче вартість продукту.

10. Не купуй готові напівфабрикати.

11. Купуй мінімально оброблені продукти.

12. Готуй вдома.

13. Веди облік витрат на продукти.

14. Роби домашні заготовки.

15. Користуйся дисконтними картами та бери участь в розпродажах.

Такі ось нехитрі способи економії на харчових продуктах дозволяють не тільки раціонально витрачати свої гроші, але і трохи їх заощадити та відкласти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.