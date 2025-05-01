Про цілющі властивості меду ходять легенди. І не дарма. Адже користь меду для організму людини важко переоцінити.

Він покращує імунітет, насичує організм необхідними речовинами та допомагає у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб.

Корисні властивості меду

Допомагає кісткам бути міцними, оскільки є джерелом кальцію.

Завдяки великій кількості заліза, запобігає появі анемії.

Покращує травлення, допомагаючи секреції кишківника та полегшуючи засвоєння поживних речовин організмом.

Позбавляє від авітамінозу, оскільки в меді міститься величезна кількість необхідних людині вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Для розв’язання цієї проблеми особливо рекомендують гречаний мед.

Допомагає від застуди, оскільки має бактерицидні, жарознижувальні, відхаркувальні властивості. Особливо вираженою протизастудною дією славиться липовий мед.

Мед (будь-який, але особливо – акацієвий) сприяє зниженню кров’яного тиску і має м’який заспокійливу дію. Дієтолог рекомендує при безсонні з’їдати одну ложку такого меду на ніч.

Підвищує розумову і фізичну працездатність.

Покращує зір.

Сприяє нормалізації обміну речовин в організмі.

Позитивно впливає на апетит: слабкий підвищує, надмірний – зменшує.

Сприяє схудненню, оскільки допомагає печінці виводити жири з організму.

Кому не можна мед – протипоказання

Мед протипоказаний людям, які мають алергію на продукти бджолярства.

З обережністю варто вживати цей продукт хворим на цукровий діабет та бронхіальну астму, а також дітям до 1 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим замінити цукор.

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