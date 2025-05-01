Про цілющі властивості меду ходять легенди. І не дарма. Адже користь меду для організму людини важко переоцінити.
Він покращує імунітет, насичує організм необхідними речовинами та допомагає у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб.
Корисні властивості меду
- Допомагає кісткам бути міцними, оскільки є джерелом кальцію.
- Завдяки великій кількості заліза, запобігає появі анемії.
- Покращує травлення, допомагаючи секреції кишківника та полегшуючи засвоєння поживних речовин організмом.
- Позбавляє від авітамінозу, оскільки в меді міститься величезна кількість необхідних людині вітамінів, амінокислот та мікроелементів. Для розв’язання цієї проблеми особливо рекомендують гречаний мед.
- Допомагає від застуди, оскільки має бактерицидні, жарознижувальні, відхаркувальні властивості. Особливо вираженою протизастудною дією славиться липовий мед.
- Мед (будь-який, але особливо – акацієвий) сприяє зниженню кров’яного тиску і має м’який заспокійливу дію. Дієтолог рекомендує при безсонні з’їдати одну ложку такого меду на ніч.
- Підвищує розумову і фізичну працездатність.
- Покращує зір.
- Сприяє нормалізації обміну речовин в організмі.
- Позитивно впливає на апетит: слабкий підвищує, надмірний – зменшує.
- Сприяє схудненню, оскільки допомагає печінці виводити жири з організму.
Кому не можна мед – протипоказання
Мед протипоказаний людям, які мають алергію на продукти бджолярства.
З обережністю варто вживати цей продукт хворим на цукровий діабет та бронхіальну астму, а також дітям до 1 року.
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