Як вибрати якісну оливкову олію: корисні поради

Оливкова олія – на що звертати увагу при виборі? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе низку порад, які допоможуть придбати натуральний, смачний і корисний продукт.

Олію оливи здавна називають рідким золотом. Вона містить цілу купу корисних речовин, зокрема жирні кислоти, вітаміни Е, К і В4, кальцій, калій, фосфор, залізо. І це лише маленька частинка того, що є в цьому продукті.

Але щоб отримати весь цей набір корисностей, важливо знати, як вибрати якісну оливкову олію.

Вибираючи оливковую олію, уважно вивчи упаковку. Для заправки салатів найкраще підходить олія першого холодного віджиму, або ж Extra Virgin Olive Oil.

Такий продукт виготовляється з найякіснішої сировини, а також не піддається рафінації, термічній та хімічній обробці.

Завдяки цьому, в ньому зберігаються всі корисні речовини, а також характерний смак і аромат оливок.

А от для смаження краще обрати рафіновану олію. Вона має вищу точку димлення, відповідно, під час термічної обробки в ній не утворюються канцерогени.

Обирай оливкову олію у скляній і трохи затемненій пляшці.

Продукт боїться сонячних променів, тож така тара допомагає якнайкраще зберегти його смакові корисні властивості.

Якісна олія має колір від солом’яного до зеленуватого. Це залежить від сорту оливок та від етапу зрілості, на якому вони були зібрані.

А от сірий або бежевий відтінок – це привід засумніватися: перед тобою може бути фальсифікат.

Термін придатності оливкової олії не повинен перевищувати 18 місяців.

Але чим свіжіше вона буде, тим краще. Адже з часом продукт поступово втрачає свої смакові та корисні якості.

Перед покупкою олії оливи уважно вивчи надписи на пляшці.

Ось найпоширеніші з них:

Extra virgin olive oil – продукт першого холодного віджиму, зазвичай має найвищу якість.

Virgin olive oil – непогана олія другого холодного віджиму. За смаком і корисними властивостями дещо поступається Extra virgin.

Olive oil – зазвичай суміш нерафінованої олії з рафінованою. Вона менш смачна і корисна, головний плюс такої олії – відносно низька ціна.

Refined olive oil – рафінована оливкова олія. Вона ідеально підходить для смаження, а от для заправки салатів краще все ж таки обрати Extra virgin.

DOP (Denomimazione di Oridine Protetta) – це одначає, що олія має «захищений регіон походження». Тобто оливки для неї були вирощені саме в цьому регіоні, у ньому ж віджали олію.

IGP (Indicazione Geografica Protetta) – ця позначка говорить про те, що виробник жорстко контролював усі процеси, але частина з них відбувалася за межами зазначеного регіону.

BIO – ця позначка говорить про 100% натуральність продукту. Тобто при його виробництві не використовувалися пестициди, синтетичні добрива та ГМО-технології.

При температурі повітря нижче +7 °C натуральна оливкова олія кристалізується і в ній з`являються білі пластівці. А при кімнатній температурі вони знову зникають.

Тож коли принесеш пляшку додому – не полінуйся поставити її в холодильник на 2-3 дні.

Оливковую олію варто тримати в темному місці за температури не вище +25°C. Ідеальний варіант – кухонна шафа з непрозорими дверцятами.

Зауваж: після відкриття оливкову олію можна зберігати не довше місяця, адже вона швидко псується.

Якщо пляшка прозора, оберни її фольгою або непрозорим папером.

Якщо ж олія в жестяній тарі – після відкриття бажано перелити її в пляшку із затемненого скла.

Pixabay

