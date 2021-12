Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело

Помело — корисні властивості екзотичного фрукту.

Цей загадковий заморський фрукт із дуже симпатичною назвою не міг залишитися поза нашою увагою.

За смаком помело нагадує суміш апельсина з грейпфрутом і має доволі привабливий вигляд.

Дозрівання його плоду припадає на лютий.

Лікарі саме у цей період радять їсти помело, адже він ладен захистити від вірусів та інфекцій!

Лікарі стверджують, що помело – чемпіон серед цитрусових за кількістю вітамінів.

Він є багатим джерелом бета-каротину, а, отже, сповільнює процеси старіння.

Також містить множини інших мінералів:

Узимку чи в період міжсезоння — просто необхідно вживати помело.

А, отже, підвищує опірність організму, допомагаючи йому боротися з вірусами та інфекціями.

Помело — просто скарб для усіх, хто стежить за фігурою або ж намагається схуднути.

Тому фрукт стане чудовим перекусом або ж доповнення до легких салатів та десертів.

Незважаючи на низьку калорійність, помело сповнений цілющих властивостей.

Завдяки поживним речовинам та мінералам, він по-спражньому здатний лікувати!

Його перевага перед іншими цитрусовими — оптимальна кількість лимонної кислоти: достатня, щоб стимулювати оновлення клітин і сприяти виділенню токсичних речовин, але при цьому не шкодити зубам і шлунку.

Якими б звабливими не здавались властивості помело, цей фрукт все одно може нашкодити.

Краще не вживати його:

Також слід пам’ятати, що цитруси заважають нормальному засвоєнню ліків, зменшуючи всотування чи посилюючи їх дію.

