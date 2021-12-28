Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело

Помело — корисні властивості екзотичного фрукту.
Цей загадковий заморський фрукт із дуже симпатичною назвою не міг залишитися поза нашою увагою.
За смаком помело нагадує суміш апельсина з грейпфрутом і має доволі привабливий вигляд.
Дозрівання його плоду припадає на лютий.
Лікарі саме у цей період радять їсти помело, адже він ладен захистити від вірусів та інфекцій!
Про цю та інші корисні властивості фрукту, читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.Також по темі: Прянощі з ароматом моря: корисні властивості розмарину Український суперфуд: корисні властивості калини Загадкова айва: корисні властивості і протипоказання
Корисні властивості помело
Джерело поживних речовин
Лікарі стверджують, що помело – чемпіон серед цитрусових за кількістю вітамінів.
Він є багатим джерелом бета-каротину, а, отже, сповільнює процеси старіння.
Також містить множини інших мінералів:
- кальцію — для зубів та кісток;
- заліза — для зберігання і транспортування кисню;
- магнію — для підтримки імунної системи;
- фосфору — для синтезу енергії
- міді — для побудови білків і ферментів.
Зміцнення імунітету
Узимку чи в період міжсезоння — просто необхідно вживати помело.
Цей фрукт, як і всі інші цитрусові, багатий на вітамін С.
А, отже, підвищує опірність організму, допомагаючи йому боротися з вірусами та інфекціями.
Низькокалорійність
Помело — просто скарб для усіх, хто стежить за фігурою або ж намагається схуднути.
Його калорійність складає всьго 40 ккал на 100 г.
Тому фрукт стане чудовим перекусом або ж доповнення до легких салатів та десертів.
Лікувальні властивості
Незважаючи на низьку калорійність, помело сповнений цілющих властивостей.
Завдяки поживним речовинам та мінералам, він по-спражньому здатний лікувати!
Регулює артеріальний тиск, покращує роботу травлення та серця, підвищує працездатність і концентрацію.
Його перевага перед іншими цитрусовими — оптимальна кількість лимонної кислоти: достатня, щоб стимулювати оновлення клітин і сприяти виділенню токсичних речовин, але при цьому не шкодити зубам і шлунку.
Кому з помело варто бути обережним – протипоказання
Якими б звабливими не здавались властивості помело, цей фрукт все одно може нашкодити.
Краще не вживати його:
- алергикам;
- людям із виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки;
- при підвищеній кислотності;
- при гепатиті, нефриті та коліті.
Також слід пам’ятати, що цитруси заважають нормальному засвоєнню ліків, зменшуючи всотування чи посилюючи їх дію.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості авокадо.
Фото: Pixabay