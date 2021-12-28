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ICTV Ранок 28.12.2021 09:42
28.12.2021 09:42
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Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело

Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело

Помело — корисні властивості екзотичного фрукту.

Цей загадковий заморський фрукт із дуже симпатичною назвою не міг залишитися поза нашою увагою.

За смаком помело нагадує суміш апельсина з грейпфрутом і має доволі привабливий вигляд.

Дозрівання його плоду припадає на лютий.

Лікарі саме у цей період радять їсти помело, адже він ладен захистити від вірусів та інфекцій!

Про цю та інші корисні властивості фрукту, читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

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Корисні властивості помело

Джерело поживних речовин

Лікарі стверджують, що помело – чемпіон серед цитрусових за кількістю вітамінів.

Він є багатим джерелом бета-каротину, а, отже, сповільнює процеси старіння.

Також містить множини інших мінералів:

  • кальцію — для зубів та кісток;
  • заліза — для зберігання і транспортування кисню;
  • магнію — для підтримки імунної системи;
  • фосфору — для синтезу енергії
  • міді — для побудови білків і ферментів.

Зміцнення імунітету

Узимку чи в період міжсезоння — просто необхідно вживати помело.

Цей фрукт, як і всі інші цитрусові, багатий на вітамін С.

А, отже, підвищує опірність організму, допомагаючи йому боротися з вірусами та інфекціями.

помело фото

Низькокалорійність

Помело — просто скарб для усіх, хто стежить за фігурою або ж намагається схуднути.

Його калорійність складає всьго 40 ккал на 100 г.

Тому фрукт стане чудовим перекусом або ж доповнення до легких салатів та десертів.

Лікувальні властивості

Незважаючи на низьку калорійність, помело сповнений цілющих властивостей.

Завдяки поживним речовинам та мінералам, він по-спражньому здатний лікувати!

Регулює артеріальний тиск, покращує роботу травлення та серця, підвищує працездатність і концентрацію.

Його перевага перед іншими цитрусовими — оптимальна кількість лимонної кислоти: достатня, щоб стимулювати оновлення клітин і сприяти виділенню токсичних речовин, але при цьому не шкодити зубам і шлунку.

Кому з помело варто бути обережним – протипоказання

Якими б звабливими не здавались властивості помело, цей фрукт все одно може нашкодити.

помело фото

Краще не вживати його:

  • алергикам;
  • людям із виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки;
  • при підвищеній кислотності;
  • при гепатиті, нефриті та коліті.

Також слід пам’ятати, що цитруси заважають нормальному засвоєнню ліків, зменшуючи всотування чи посилюючи їх дію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості авокадо.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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Теги: екзотичні фрукти, корисні властивості
28.12.2021 09:42



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