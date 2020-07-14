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ICTV / Ранок / Чим замінити цукор, або три альтернативи вбивчому рафінаду / 14.07.2020 18:14
14.07.2020 18:14
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Чим замінити цукор, або три альтернативи вбивчому рафінаду


Чим замінити цукор – корисні альтернативи, за які організм тобі подякує.

Як би ми не любили солодощі, рафінований цукор зовсім нас не любить. А лише шкодить організму та призводить до численних хвороб.

Що робити, якщо ти не уявляєш свого життя без солоденького? Використовуй осі ці три альтернативи цукру, що зроблять тебе і твоє харчування набагато кращим та здоровішим.

Чим замінити цукор

Стевія

Найбільш нейтральний натуральний підсолоджувач. Стевія не впливає на рівень глюкози в крові, не містить калорій і не має протипоказань для вживання.

Крім того, вона легко витримує високі температури, тому на відміну від меду її можна додавати в гарячі напої та випічку.

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Натуральний мед

Сирий натуральний мед складно назвати заміною цукру, тому що це справжній скарб, який містить безліч вітамінів, мінералів, амінокислот і ферментів та володіє антибактеріальними і очисними властивостями.

За аюрведою його необхідно включати в раціон тим, хто хоче знизити вагу.

Завдяки своєму багатому складу мед виручає, коли немає часу перекусити – досить випити трав’яний чай з медом, і на якийсь час про голод можна забути.

мед фото

Сироп топінамбура

У тих випадках, коли не підходять мед і стевія, обирай сироп топінамбура.

Такий сироп готують з бульб топінамбура, які ще називають земляною грушею. На відміну від меду, сироп топінамбура відмінно витримує нагрівання, тому підходить для будь-якої  випічки і гарячих страв.

Також сироп легко розчиняється в рідині і його зручно додавати в холодні напої. Крім того, у нього немає специфічного смаку, як у стевії, та низький глікемічний індекс.

топінамбур фото

Маємо надію, що ти підбереш собі щось до смаку та зможеш відмовитися від рафінаду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відмовитися від солодкого.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
14.07.2020 18:14



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