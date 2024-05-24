Смартфон Епл — втілення потужності та непохитної надійності. Про версія з п’ятнадцятої лінійки приваблює збалансованістю. Діагональ 6,1 дюйма робить її максимально зручною для повсякденної експлуатації.
Ідеальна “посадка” в долоні та комфортне керування — перше, що впадає у вічі. Не потрібно ділити екран за допомогою налаштувань доступності, щоб діставати до всіх іконок пальцями однієї руки.
Аксесуари можна використовувати будь-які, навіть масивні декоративні чохли з великою кількістю прикрас. Сам Айфон 15 Pro компактний і легкий, тому кілька десятків грамів зверху його не зіпсують.
Потужний процесор
Вимогливі користувачі насамперед звертають увагу на продуктивність. У швидкості виконання обчислювальних операцій “Прошці” останнього покоління немає рівних. Топові показники в бенчмарках досягаються завдяки інноваційному процесору Apple A17 Pro.
Він підтримує вдосконалені технології опрацювання потокового відео та забезпечує розширені можливості зв’язку. Традиційно, порівняно з попередником, споживає менше енергії та витримує вищі навантаження.
Справжній титан
Серед безлічі алюмінієвих, сталевих і пластикових смартфонів титанові моделі — ексклюзив. Їх не так багато, але кожна варта уваги. 15 Про — не вийняток. Вагомі переваги:
- приємні тактильні відчуття,
- ідеальне шліфування без шорсткості,
- трендові кольори,
- підвищена ударостійкість,
- менший ризик появи подряпин та потертостей.
Титановий Айфон можна носити без чохла. Для додаткового захисту — скло або плівка на екран та систему камер.Також по темі: Як швидко зарядити мобільний телефон: дієві лайфхаки Екстрена реанімація. Що робити, якщо телефон упав у воду? Як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв'язку
Кількість пам’яті
На відміну від «гіганта» Айфон 15 Про Макс, Про доступний у чотирьох конфігураціях:
- 128 Гб — якраз для користувачів, які витрачають вільний час на посиденьки в інтернеті, дзвінки та листування у соціальних мережах;
- 256 Гб — оптимальне рішення для стандартного стилю експлуатації з використанням камери, утиліт, профільного софту для роботи з текстами чи таблицями;
- 512 Гб — під креативні завдання, пов’язані зі створення графічного чи аудіовізуального контенту.
- 1 Тб — для всього й одразу.
Неймовірна камера
Три об’єктиви. Підтримка відео в 4К. Просунута система фокусування та стабілізування. Камери Айфон 15 Про створюють світлини професійного рівня. Смартфон підходить для мобільного знімання зі спецефектами та “ускладненнями” у вигляді слабкого освітлення чи рухомих об’єктів.
Головний сенсор на 48 Мегапікселів — з регульованою фокусною відстанню. 12-Мегапіксельний телефотооб’єктив — для ідеальних кадрів в макро. “Ультраширококутник” — для красивих панорам.
Слухняне керування
iPhone 15 Pro миттєво реагує на команди користувача та підлаштовується під звички. На додачу до голосового та сенсорного керування — динамічний острівець та кнопка дії. Ці нововведення прийшли на зміну “моноброві” та тумблерові беззвучного режиму. Обидва елементи керування програмовані. Тобто їх можна налаштовувати з огляду на популярні функції.
За максимальної схожості з Pro Max, iPhone 15 Pro коштує дешевше. Отже, користувач отримує майже всі передові “плюшки” (крім п’ятикратного зуму та фаблетівського екрана), а платить менше.
Вимкнення світла повернулися, даємо поради як розвантажити мобільні мережі, щоб усі могли зателефонувати рідним.