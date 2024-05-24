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ICTV Ранок 24.05.2024 16:21
24.05.2024 16:21
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Флагман у комфортному розмірі: п’ять переваг iPhone 15 Pro

Флагман у комфортному розмірі: п’ять переваг iPhone 15 ProФото: Pexels

Смартфон Епл — втілення потужності та непохитної надійності. Про версія з п’ятнадцятої лінійки приваблює збалансованістю. Діагональ 6,1 дюйма робить її максимально зручною для повсякденної експлуатації. 

Ідеальна “посадка” в долоні та комфортне керування — перше, що впадає у вічі. Не потрібно ділити екран за допомогою налаштувань доступності, щоб діставати до всіх іконок пальцями однієї руки. 

Аксесуари можна використовувати будь-які, навіть масивні декоративні чохли з великою кількістю прикрас. Сам Айфон 15 Pro компактний і легкий, тому кілька десятків грамів зверху його не зіпсують.

Потужний процесор

Вимогливі користувачі насамперед звертають увагу на продуктивність. У швидкості виконання обчислювальних операцій “Прошці” останнього покоління немає рівних. Топові показники в бенчмарках досягаються завдяки інноваційному процесору Apple A17 Pro.

Він підтримує вдосконалені технології опрацювання потокового відео та забезпечує розширені можливості зв’язку. Традиційно, порівняно з попередником, споживає менше енергії та витримує вищі навантаження.

Справжній титан

Серед безлічі алюмінієвих, сталевих і пластикових смартфонів титанові моделі — ексклюзив. Їх не так багато, але кожна варта уваги. 15 Про — не вийняток. Вагомі переваги:

  1. приємні тактильні відчуття,
  2. ідеальне шліфування без шорсткості,
  3. трендові кольори,
  4. підвищена ударостійкість,
  5. менший ризик появи подряпин та потертостей.

Титановий Айфон можна носити без чохла. Для додаткового захисту — скло або плівка на екран та систему камер.

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Кількість пам’яті

На відміну від «гіганта» Айфон 15 Про Макс, Про доступний у чотирьох конфігураціях:

  • 128 Гб — якраз для користувачів, які витрачають вільний час на посиденьки в інтернеті, дзвінки та листування у соціальних мережах;
  • 256 Гб — оптимальне рішення для стандартного стилю експлуатації з використанням камери, утиліт, профільного софту для роботи з текстами чи таблицями;
  • 512 Гб — під креативні завдання, пов’язані зі створення графічного чи аудіовізуального контенту.
  • 1 Тб — для всього й одразу.

Неймовірна камера

Три об’єктиви. Підтримка відео в 4К. Просунута система фокусування та стабілізування. Камери Айфон 15 Про створюють світлини професійного рівня. Смартфон підходить для мобільного знімання зі спецефектами та “ускладненнями” у вигляді слабкого освітлення чи рухомих об’єктів. 

Головний сенсор на 48 Мегапікселів — з регульованою фокусною відстанню. 12-Мегапіксельний телефотооб’єктив — для ідеальних кадрів в макро. “Ультраширококутник” — для красивих панорам.

Слухняне керування

iPhone 15 Pro миттєво реагує на команди користувача та підлаштовується під звички. На додачу до голосового та сенсорного керування — динамічний острівець та кнопка дії. Ці нововведення прийшли на зміну “моноброві” та тумблерові беззвучного режиму. Обидва елементи керування програмовані. Тобто їх можна налаштовувати з огляду на популярні функції.

За максимальної схожості з Pro Max, iPhone 15 Pro коштує дешевше. Отже, користувач отримує майже всі передові “плюшки” (крім п’ятикратного зуму та фаблетівського екрана), а платить менше.

Вимкнення світла повернулися, даємо поради як розвантажити мобільні мережі, щоб усі могли зателефонувати рідним.

Теги: айфон, мобільний телефон, смартфон
24.05.2024 16:21

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